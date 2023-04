El convaleciente defensor de Boca, Marcos Rojo afirmó ayer que "no es lo mismo que Juan Román Riquelme venga al predio de entrenamiento a que no lo haga, porque cuando él no está falta algo". "Es que Riquelme viene y está siempre en el predio. Y cuando se acerca a charlar con nosotros es muy positivo. Se nota la diferencia cuando él no está. Son esas personas que tienen presencia. Yo lo miraba siempre de lejos y ahora lo tengo al lado", explicó Rojo a TyC Sports. "Ahora ya estoy acostumbrado porque hace un tiempo que estoy en Boca, pero al principio me resultaba raro porque de más chico era uno de mis ídolos. Y se da que cada vez que viene a charlar con el plantel empezamos a ganar. Por eso le digo que tiene que venir seguido. Cuando estábamos lejos en el torneo con (Hugo) Ibarra, Riquelme se presentó y ahí cambiamos. Estábamos como a 20 puntos y terminamos alcanzando el título", refirió.