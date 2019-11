Con medalla. La sanjuanina Daniela Guerrero, al centro, y su medalla de bronce como entrenadora de la Selección española de roller derby ganada en los últimos World Roller Games, justamente en Barcelona, la ciudad donde vive.

Durante años fue considerada la mejor jugadora del mundo. Daniela Guerrero fue capitana y referente de Las Aguilas, la selección argentina que logró dos campeonatos mundiales y puso al hockey femenino en lo más alto. Por entonces San Juan le quedó chico y emigró a Europa, donde siguió brillando durante mucho tiempo. Pero de un día para el otro y casi en silencio, una de las mejores hockistas de la historia colgó los patines. El retiro como jugadora fue definitivo, pero los patines le dieron una nueva chance y Daniela hoy es entrenadora de roller derby, un deporte de contacto que nació en Estados Unidos y que se hizo conocido por algunas películas de chicas rudas girando en un óvalo, en el que no ahorran golpes.



La sanjuanina es segunda entrenadora de la selección española de roller derby, una de las potencias en el mundo y que de hecho logró la medalla de bronce en los últimos World Roller Games disputados en Barcelona.



Whip it se llama uno de los films más conocidos sobre roller derby, protagonizado por Ellen Page y dirigida por Drew Barrymore. Ya Daniela lo había visto, así que cuando la llamaron para sumarse a la selección española obviamente que sabía de qué se trataba todo. "Algunas de las exjugadoras de la selección de España de hockey que habían empezado a hacer roller derby y son amigas me convocaron para dar una mano. Necesitaban a alguien con experiencia para ser parte del cuerpo técnico y así empecé. Soy como la segunda entrenadora, que se llama mirror. Fue todo nuevo y me permitió volver al deporte, organizar prácticas, estudiar, compartir vestuarios, reencontrarme con gente conocida. Fue volver a las vivencias del hockey, que tanto me dio y que tantas puertas me abrió. Es una hermosa experiencia para mí", le dijo Daniela a DIARIO DE CUYO desde España, donde vive desde hace ya un par de décadas.



Guerrero fue campeona del mundo en 1998 y 2002 y el hockey sobre patines femenino logró visibilizarse. La por entonces delantera entró a la vidriera grande y siguió su carrera en varios clubes de Europa. Fue referente de la selección argentina, que por entonces tomó el nombre de Las Águilas cuando a la par se popularizaban Las Leonas del hockey césped. Del retiro de las canchas a su presente en el roller derby pasaron algunos años.



"Para entrenar roller derby tuve que hacer una inmersión bastante importante en el reglamento y en la técnica en concreto. Al ser un deporte de equipo es mucho más fácil viniendo del hockey patines. Además hice cursos para saber todo sobre arbitrajes y auxiliares de arbitrajes, que se llaman NSO. Son los que ayudan en todas las anotaciones a los árbitros que pitan los partidos. Aparte, también vi muchos partidos de otros campeonatos y de otras ligas para analizar a los rivales y tener en cuenta todos sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es parte de mi tarea como mirror", explicó.



Su debut grande fue en los World Roller Games que se hicieron en Barcelona en julio pasado. España cayó en semifinales y luego jugó por la medalla de bronce, que finalmente logró colgarse tras derrotar a Australia. "Disfruté mucho ese torneo no sólo por el podio, sino también porque fui a ver a las chicas de la selección argentina de hockey sobre patines, también a la masculina. Fue bonito reencontrarme con los sanjuaninos", dijo.



El roller derby ahora ocupa parte de su vida y aunque es un deporte que le da segundas chances a exjugadoras, para Daniela no es una opción.



"La proyección que le veo a la disciplina es que puede dar otra vida para todos aquellos que ya hemos practicado hockey en alguna otra ocasión. Pero yo estoy muy metida en el tema de entrenar y aportar al equipo desde el lado técnico. No me veo como jugadora", cerró la mítica Aguila Guerrera.

Indicaciones. Guerrero, en plena tarea. Su liderazgo y experiencia son claves en su ahora rol de entrenadora.

De qué se trata

En pista y en series

Es un deporte de contacto que se juega en una pista elíptica y en series llamadas jam, que duran hasta 90 segundos cada uno. Un partido dura hasta 60 minutos.

Bloqueos y la jammer

Cada equipo tiene hasta cinco jugadoras en pista, cuatro bloqueadoras y una jammer (lleva una estrella en su casco). Y al pasar por entre las rivales logra anotar puntos.

Entre el pack

Las bloqueadoras patinan en un grupo llamado pack e intentan evitar que la anotadora contraria se abra paso; y la vez ayudan a su anotadora. Gana el equipo que sume más puntos.

El intento que no prosperó

En Argentina. En el país, el roller derby se juega en varias provincias. Y la selección nacional es llamada Argentina All Stars.

Hace tres años, un par de hockistas intentó implementar el roller derby en San Juan, pero la iniciativa no prendió en el ambiente y se terminó diluyendo.



Uno de ellos incluso se fue a probar suerte fuera de la provincia. Entre las que propulsaba la disciplina estaba Pía Sarmiento, exintegrante de la selección argentina de hockey sobre patines y campeona del mundo. "El objetivo fue crear un club o asociación sanjuanina de roller derby. Lo buscamos, contactamos a exjugadores y jugadoras, nos reuníamos pero nunca pasó de eso", dijo la exAguila.



Para Sarmiento, la explicación es sencilla. "En San Juan es muy fuerte el hockey sobre patines y es muy difícil encontrar otra veta. El otro propulsor, Diego Aguilar, se fue a Córdoba y Buenos Aires para ver si podía hacer algo. Ojalá que en algún momento se pueda abrir una puerta para el roller derby en la provincia. Es un deporte muy interesante", señaló Pía.