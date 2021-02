El defensor colombiano Andrés Felipe Román no superó ayer la revisión médica y se frustró su incorporación a Boca Juniors, al que estuvo a punto de llegar por pedido del entrenador, Miguel Ángel Russo. Román, quien había llegado al país durante la madrugada, "no superó la revisión médica" a la que se sometió por la mañana "y el pase no se hace", le dijo a Télam una fuente del club.

Aunque el comunicado de Boca no lo detalló, trascendió que sería una "miocardiopatía hipertrófica", es decir un problema cardíaco similar al que, por ejemplo, padeció el exvolante de Vélez Sarsfield Marcelo Bravo, quien debió dejar el fútbol a los 20 años de edad, en 1995.