Con todo y a ciegas, como le ha tocado hacerlo en un par de ocasiones, la campeona mundial sanjuanina prepara su físico en Buenos Aires. Fiel a su costumbre saca lonjas a su físico en el gimnasio sin saber contra quién deberá pelear.

El plazo que impone la Federación Internacional de Boxeo (FIB) para que sus campeonas expongan sus títulos ante la retadora número uno del ranking expirará en diciembre por lo que la titular del peso gallo, la boxeadora sanjuanina María Cecilia Román, aún no conociendo ante quién peleará, está entrenando en Buenos Aires.



Hasta el pasado mes, curiosamente habiendo perdido sus dos últimas peleas, la challenger obligatoria era la porteña Carolina Raquel Duer, a quien Cecilia le arrebató el cetro el 4 de agosto de 2017 en el salón Tattersal del Jockey Club de San Isidro y a la que venció en combate revancha, exactamente un año después, en el Aldo Cantoni. Pero como Duer tuvo la chance de pelear por el título del Consejo Mundial, la aceptó y perdió con la mexicana Mariana "La Barby" Juárez el pasado 12 de octubre, automáticamente desapareció del escalafón de la FIB donde mantenía una posición privilegiada sin sustento deportivo porque venía en racha negativa.



Desde la Capital Federal, Cecilia comentó a DIARIO DE CUYO que no sabe contra quién peleará. La situación no es desconocida para ella porque en su últimas defensas recién conoció el nombre de sus rivales un par de semanas antes. Mucho tuvo que ver que apareciera en el firmamento nuevamente el nombre de Duer, cosa que preocupó bastante a la gente de la Secretaría de Deportes de la provincia que apoyó la concreción de sus dos últimas defensas victoriosas, ante la mexicana Valeria Pérez (15 de marzo de este años) y la jujeña Julieta Cardozo (el 16 de agosto pasado).



"Lo único que sabemos con mi equipo es que tengo que estar preparada para pelear cuando sea, por eso hemos encarado un plan que me permita estar diez puntos para diciembre" confió.



Mirando el ranking mundial de la FIB quien figura como primera retadora es la nigeriana Helen Joseph, quien tiene una campaña de 22 peleas con 17 victorias (10 KO), 3 derrotas y 2 empates. En ese escalafón (ver recuadro) en noveno y décimo puesto figuran las dos últimas boxeadoras vencidas por la campeona mundial y hasta la séptima colocación todas las rivales son de diferentes países, por lo que dentro de la negociación si a la nigeriana Joseph no le convence la pelea -ergo el dinero que puedan ofrecerle para pelear por la corona ecuménica- quienes manejan la campaña de Román irán tirando líneas para encontrar otra rival y cumplir con la norma.



No deberá sorprender, por experiencias anteriores y por aquello de "abaratar costos" (cae como anillo al dedo la actual situación del país) que Duer, que tiene muy buenos contactos con la FIB, y su socio Alberto Zacarias consigan que la entidad les autorice a realizar una pelea contra la invicta argentina Nazarena Romero o la revancha con Cardozo (sería la cuarta pelea con Roman).



Mientras tanto, tratando de abstraerse de ese complicado mundo de conveniencias y cifras, Cecilia, fiel a su estilo silencioso y sufrido, se prepara a fondo.

Cecilia (izquierda) con Micaela Serfati, Yesica Bopp, y las brasileñas Rose Volante y Danila Ramos, que también pelea en noviembre por un título mundial.





Canelo Álvarez llegará por Space

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez buscará su cuarta corona mundial el 2 de noviembre próximo cuando se enfrente con el ruso Sergey Kovalev en la división semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). La pelea, confirmada por el propio boxeador y luego por su empresa de representación Golden Boy Promotions, tendrá lugar en el MGM Grand de Las Vegas, Estados Unidos y en Argentina se verá por Canal Space y empezará no antes de las 23.30. Se puede seguir online por Space Go. Álvarez, de 29 años, deberá subir dos categorías de peso para quitarle el cinturón a Kovalev (36), que ostenta un Récord de 34 victorias, 29 de ellas por la vía rápida, tres derrotas y un empate.



"Canelo" (52-1-2, 35KO) es el actual titular mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. Además. ha reinado en otras dos categorías: superwelter y supermediano.