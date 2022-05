El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, consideró ayer que los logros que consiguió el equipo "se valoran poco" y lamentó que "venda más" que haya "lío" en el club. El ídolo 'Xeneize' destacó que desde su llegada al club fueron el equipo que 'más ganó' y que todavía faltan "dos finales más". "Se valoran poco las cosas que consigue Boca. Hace dos años y medio estamos y somos el equipo que más ganó. Y eso que nos faltan dos finales", expresó Riquelme en declaraciones a Radio 10.

El vicepresidente y responsable del Consejo de Fútbol celebró que "de a poco" Boca está "volviendo a ser un club de fútbol" ya que dejó entrever que en la gestión anterior se lo usaba "para otra cosa. Eso es maravilloso y el hincha lo disfruta mucho. No me imaginaba volver a Boca después de ser futbolista. Si estoy en el club es gracias a los hinchas", agradeció el dirigente que ganó las elecciones de diciembre de 2019 con poco más de la mitad de los votos.

El semestre de Boca fue convulsionado pero Riquelme aseguró que nunca dudaron de la continuidad de Sebastián Battaglia. "Nunca dudamos. No podemos salir a aclarar todos los días las cosas que dicen", explicó Román, que también se planteó el siguiente dilema: "No sabemos si vende más cuando se arma lío que cuando ganamos". El título de la Copa de la Liga Profesional "se festejó mucho" y le aseguró a Boca la clasificación a la Copa Libertadores de América 2023. Eso le genera "tranquilidad" al club, pero Riquelme ya le apunta a la 'final' del próximo jueves ante Deportivo Cali que definirá la clasificación a los octavos de final. "Tenemos confianza que vamos a hacer un buen partido y la gente nos va acompañar. Los jugadores se acostumbraron a disputar partidos importantes seguido y tenemos un plantel amplio para que el entrenador pueda definir", destacó. Para Riquelme la clave del último título fue la "tranquilidad". "Trajimos a (Óscar) Romero que no jugaba hace seis meses y Darío (Benedetto) que venía de sumar pocos minutos en España", concluyó.

Caso Villa

Riquelme se refirió a la situación judicial de Sebastián Villa, acusado de violación e intento

de homicidio por parte de una mujer: “Es un tema tan delicado que uno debe pensar mucho

antes de tomar una decisión. Los dirigentes no somos jueces y actuaremos cuando debamos”, sostuvo.