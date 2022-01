El delantero Braian Romero, llegado a Núñez a mediados del año pasado, aseguró que River Plate le cambió "la vida" por lo que significó cumplir el sueño de jugar en el club del que es fanático desde su nacimiento.

"En el fútbol, decir de qué cuadro sos es medio de fantasma pero por mis hijos no podía esconderme, mi corazón siempre fue de River, respeto mucho a todos los clubes donde jugué pero River me cambió la vida", dijo en TyC Sports. "Sabía que me iba a cambiar todo, por eso trato de estar tranquilo y disfrutar de esto que me pasa, pero bueno ya pasó un tiempo pero siempre dije que había ido a la cancha como hincha y ahora me toca estar adentro", valoró.

"Cuando llegué sabía que era por mis goles y por las recuperaciones, pero también me di cuenta que acá no hay figuras y que es todo equipo, por eso estoy agregando otras cosas para poder jugar y rendir", aseguró en cuanto a su juego.

El plantel completó ayer su último trabajo en doble turno en San Martín de los Andes y hoy al mediodía regresará a Buenos Aires para continuar con la pretemporada.