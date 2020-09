La polémica en San Lorenzo por la fractura que Ángel Romero, separado del plantel profesional hasta nuevo aviso, le propinó a Andrés Herrera sigue más latente que nunca. Es que ayer tomó la palabra el representante del lateral derecho, Rudy Chamorro, quien disparó con munición pesada contra el jugador paraguayo, a quien calificó de "mala leche", "miserable" y "traicionero".

"A mí me mostraron el video, una patada terrible, de atrás, de mala leche. Es muy alevoso, ni a un adversario le haría eso, menos jugando un reducido. Lo que le hizo el "paragua" es terrible. No hubo pica antes, jamás. Lo digo sin vender humo: es mala leche y traicionero, siempre lo fue", declaró Chamorro, en Radio La Red. Y agregó: "Tiene antecedentes desde los 12 años en los juveniles. Está mal contra la vida ese chico. Es una mala persona, nadie lo quiere en San Lorenzo, solamente el señor Marcelo Tinelli. Los compañeros no pueden abrir la boca por códigos y todas esas cosas, pero no se los bancan más".

Furioso

Esteban González, campeón con San Lorenzo en 1995, también cuestionó a los Romero: "No los aguanto más... que avión privado, que la familia, que cocinero... ¿Quiénes son, qué ganaron? Basta de los Romero, ya cansan y te sacan", disparó.