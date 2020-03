Afuera. Ronaldinho queda en libertad luego de haber declarado siete horas en la fiscalía de Paraguay. El exjugador estuvo detenido con su hermano.

Tras la escandalosa detención en Paraguay durante la madrugada del jueves, el exfutbolista brasileño Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira recuperaron ayer por la tarde la libertad. Ambos abandonaron la fiscalía de Paraguay luego de haber declarado durante varias horas por haber ingresado al país con documentación falsa.

Ambos pasaron la noche con custodia policial y este jueves por la mañana se presentaron a declarar ante la Justicia. Su comparecencia ante los fiscales Alicia Sapriza, Manuel Doldan y Federico Delfino duró aproximadamente siete horas. Al salir de la fiscalía, no habló con la prensa el campeón mundial con Brasil pero dejó que sea su abogado quien tome las riendas.

Adolfo Marín, explicó: "Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decide no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea cuál es la decisión del Ministerio Público".

Según había informado el fiscal Federico Delfino, el problema fue que Ronaldinho utilizó documentación falsa para ingresar a Paraguay, a donde viajaba por invitación del empresario brasileño Wilmondes Sousa Lira: "Ellos (Ronaldinho y su hermano) tenían consigo también sus pasaportes brasileños, pensamos que los deben tener restringidos y por eso utilizaron los documentos paraguayos. Según nos dijeron, la indicación que les dio este señor detenido (Wilmondes Sousa Lira) es que tenían que ingresar con sus nuevos pasaportes porque era un regalo de la gente que los recibía en Paraguay. Eso confunde un poco y lo estamos analizando", comentó.

Lo que aún no queda claro es por qué Ronaldinho presentó el pasaporte falso, teniendo en su poder el verdadero, y para qué el empresario los emitió: "Es una incógnita del porqué de su origen, tiene documentos vigentes y legales", declaró su abogado.

El exjugador de la selección brasileña viajó a Paraguay para formar parte de algunos eventos impulsados por la fundación Fraternidad Angelical. "Fueron invitados por el dueño del Casino Il Palazzo, un ciudadano brasileño, que los invitó porque iba a inaugurar un local nuevo", había contado más temprano el comisario Gilberto Fleitas, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional.

Todo este escándalo derivó en la renuncia de Alexis Penayo, director General de Migraciones, acusado de no haber informado a sus superiores de la detención de Ronaldinho.

La banca del Pelusa

Diego Maradona, amigo personal de Dinho, se expresó en las redes sociales para manifestar su apoyo hacia el brasileño en el duro momento que transitó en Paraguay. "Fuerza querido amigo Ronaldinho, la verdad siempre sale adelante. Un gran abrazo, campeón", escribió el técnico de Gimnasia en su cuenta oficial de Instagram. El Pelusa siempre mantuvo una gran relación con el brasileño e incluso fue uno de sus invitados cuando condujo por Canal 13 el programa "La noche del Diez". Y si bien nunca jugaron juntos de manera profesional, sí lo hicieron en distintas exhibiciones benéficas o en despedidas de grandes jugadores.