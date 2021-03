Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en leyenda del fútbol mundial. Conocido como O fenômeno, Ronaldo fue una gran estrella del deporte más practicado en el planeta. El brasileño, campeón del mundo con la selección de Brasil en el Mundial de Corea Japón 2022, se mantiene ligado a la disciplina que lo hizo famoso. En la actualidad es el presidente y mayor accionista del Real Valladolid, equipo que milita en la primera división de España.

Pero en las últimas horas, el astro brasileño fue noticia por una situación de su vida íntima. Su pareja, Celina Locks, confirmó que está embarazada. De esta forma, Ronaldo ampliará su familia, ya que será padre por quinta oportunidad.

“¡¡¡No hay palabras para describir este momento !!! Comienza una nueva etapa de mi vida. Y eso conlleva una gran responsabilidad. A lo largo de mis 30 años, siempre me pregunté si ese momento llegaría alguna vez. Y ahora, aquí estoy con esta inmensa felicidad dentro de mí”, escribió Celina en su cuenta de Instagram, plataforma que utilizó para anunciar la novedad.

Es importante recordar que en 2010, el propio Ronaldo contó que se realizó una vasectomía, una operación que oficia como método de control natal en los hombres. “Me hice la vasectomía hace un tiempo, pero congelé el suficiente esperma como para formar un equipo de fútbol si mi pareja quiere”, le dijo el ex delantero del Real Madrid al medio Financial Times.

El ex futbolista de 44 años decidió hacerse dicha intervención en sus genitales luego de que se prestó a una prueba de paternidad que confirmó que era el padre de Alexander (hoy de 14 años), su cuarto hijo, fruto de una relación con la camarera Michele Umezu.

Quien dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con la camiseta del Cruzeiro es el padre de Ronald (19 años), joven que nació de su relación con su ex esposa, la ex jugadora brasileña Milene Domingues. Después de que terminó su matrimonio de cuatro años, Rolando volvió a casarse con María Beatriz Antony, la madre de María Sofia (10 años) y María Alice (9 años).

La carrera profesional de Ronaldo Luís Nazário de Lima fue de película. Luego de su estreno en Brasil, fue adquirido por el PSV Eindhoven, uno de los clubes más importante del fútbol de los Países Bajos. Allí, gracias a su juego y sus goles, llamó la atención de las potencias de Europa. En 1996 llegó al Barcelona y se convirtió en sensación: anotó 47 goles en los 49 partidos que disputó con la camiseta blaugrana para luego ser transferido por una suma millonaria al Inter de Milán. En el Calcio pasó cinco temporadas y fue donde sufrió dos graves lesiones de rodilla.

Una vez que se recuperó, en 2002, el histórico número 9 de la selección brasileña fue pieza fundamental para que la Verdeamarela celebrase el título de la Copa del Mundo en 2002, su segundo éxito tras su participación en el Mundial 94. Tal vez en el mejor momento de su carrera, Ronaldo desembarcó en el Real Madrid donde convirtió más de 100 goles y ganó cinco títulos.

Una vez que terminó su etapa en la Casa Blanca, volvió a Italia para jugar en el AC Milan, club en el que volvió a padecer la rotura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Luego de dos años, el delantero volvió a Brasil para jugar tres temporadas en el Corinthians hasta que se retiró de la práctica profesional luego de 18 años como futbolista.