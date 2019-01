Dejando el alma. El oriundo de Las Flores hizo una gran contrarreloj culminando 9no a 40 segundos de Alaphilippe y se encuentra octavo en la general a sólo 30 segundos. Está motivado e irá por más.

No llama la atención haber entrado en un top ten de la contrarreloj individual ante los mejores World Tour. Laureano Rosas, ciclista de Mardan, tiene a esa prueba como una de sus favoritas y ayer dio la nota: mostró su potencial arriba de la Trek roja terminando noveno y escalando al octavo puesto en la clasificación General. Así también lo hicieron los otros sanjuaninos que continúan firmes como candidatos como Daniel Zamora, Ricardo Escuela y Nicolás Tivani, todos de la Agrupación Virgen de Fátima.



Rosas, que supo consagrarse tres veces campeón en la Vuelta cuando todavía no era internacional, sigue dando firmes muestras de su rápida recuperación después del duro accidente que vivió hace casi dos años chocando en moto contra un cuatriciclo. "Estoy muy contento por el gran día de hoy pero a la vez muy tranquilo sabiendo que hay que tener la mente fría para estas próximas etapas que se vienen", manifestó el bonaerense quien también se refirió a su recuperación que le demandó meses alejado de la bicicleta: "Estuve en silla de ruedas y en un periodo tan malo siempre fue optimista, siempre demostré que se podía, nunca perdí las esperanzas. Fui perseverante y profesional para alcanzar lo que me propuse. Estar de vuelta significó mucho sacrificio y se pudo con el apoyo de mi familia, que fue especial. Tenía que volver, era algo personal".



Rosas quedó octavo en la general que lidera Alaphilippe; y es líder de la general de mejores argentinos. En tanto que Daniel Díaz de la Municipalidad de Pocito culminó en el puesto 20, Zamora 23ro y Escuela 25to, con esto en la general Díaz se encuentra 18vo, Zamora 20mo, Escuela en el puesto 21 y Nico Tivani también de la Agrupación está en el puesto 22.

Continúa firme. Daniel Zamora se mantiene en la pelea tras completar la contrarreloj. El ciclista de la Agrupación se calzó el maillot de mejor ciclista sanjuanino.

En la pelea. A pesar de no haber hecho la mejor CRI, Escuela sigue prendido en la lucha por alcanzar los primeros puestos en la general. Dolido. Así se mostró el ciclista belga al momento de dar la conferencia de prensa ayer. Le pidió disculpas a la mujer que lo denunció.

< /figcaption>