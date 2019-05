Siempre adelante. Matías Rossi, al frente de la carrera y escoltado por su compañero, Julián Santero. Los Toyota Corolla cerraron un gran fin de semana y le pusieron freno a la racha que traía Renault.



Rossi ganó en San Juan. No importa si la frase es del 2018 o del 2019. El Misil se impuso ayer de punta a punta en la tercera fecha del Súper TC2000 y de esta manera se convirtió en el primer ganador de la categoría en el Circuito San Juan Villicum. Así, logró el doblete en la provincia pues en julio de 2018 había sido el vencedor en la carrera que se llevó a cabo en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello; a la vez que fue su quinto festejo en la provincia. Ante casi 20.000 personas, según la Secretaría de Deportes, el equipo Toyota logró el 1-2 del clasificador final de la prueba pues el segundo lugar lo ocupó Julián Santero; mientras que el tercer puesto fue para Matías Milla, con Renault.

No fue de las carreras que se recordarán del Súper TC2000, porque salvo algunos intentos contenidos de Santero, hasta ahí nomás para no poner en riesgo el podio de Toyota, en la vanguardia no hubo emociones. El tercero, Matías Milla, estuvo a más de 5 segundos de diferencia de los punteros, por lo que tampoco hubo posibilidad de ver duelo de marcas en busca del triunfo.

Sólo por momentos y en grupos disgregados hacia atrás hubo sobrepasos y toques, que es lo que buscan los seguidores del automovilismo. Y entre las bajas por el accidente de la largada (ver aparte) y los autos que se fueron quedando por diferente motivos, el flaco parque de sólo 17 autos que presentó el Súper TC 2000 dejó muy pocos protagonistas que vieron la bandera a cuadros.

Mientras que Rossi y Santero fueron pura efectividad para darle a Toyota la sumatoria de puntos más abundante en este inicio de temporada, los dos mejores Renault se ubicaron tercero y cuarto. Precisamente, Leonel Pernía arañó el podio y cerró con balance positivo el fin de semana tras no pasar el corte clasificatorio del sábado y largar octavo ayer.

"Aunque nos pidieron que bajáramos el ritmo, logramos un 1-2 contundente que el equipo necesitaba"

MATÍAS ROSSI Toyota Corolla

El Tanito, que venía de ganar las dos primeras fechas, se mantiene como sólido líder del campeonato, con 58 puntos; ahora escoltado por Julián Santero, quien se fue de San Juan con un acumulado de 37 puntos. Quien bajó un escalón fue Facundo Ardusso (32), afectado por el incidente de la largada; a la vez que el triunfo le permitió a Rossi empatar en puntos con el bicampeón.

Pasó así el Súper TC 2000 por San Juan, para bajarle el telón a la inédita propuesta de la provincia de tener la Semana de la Velocidad, que había comenzado hace unos días con el Top Race en El Zonda. Y mientras que la próxima fecha del STC2000 será el 9 de junio en Rosario, ayer en el Villicum no descartaron la posibilidad de que la categoría más tecnológica de Sudamérica regrese a San Juan este año, posiblemente en septiembre u octubre en El Zonda.



Vencedor

5 Triunfos tiene en total Matías Rossi con la categoría en San Juan. Además de ganar ayer en el Villicum y en 2018 en El Zonda, el Misil se había impuesto en las carreras de 2011, 2012 y 2013.

Total

10 Autos lograron terminar la carrera de los 17 que largaron la final del Súper TC2000. Sólo en la largada y con el incidente de la partida se quedaron tres unidades fuera de competencia.

¿Cambios?

La categoría y las fábricas tendrán en los próximas días una reunión para analizar este inicio de temporada y no descartan que haya cambios. El STC2000 sigue afectado porque no logra generar buenos espectáculos y esta transición del cambio del reglamento no le ha sumado hasta ahora. Lastre para clasificar, modificación de cargas aerodinámicas y hasta play off son algunas ideas.