Simpático en cada una de sus declaraciones. Dejando en claro la felicidad por haberse quedado con la etapa inicial de la 38º Vuelta a San Juan Internacional. Así se mostró Rudy Barbier, ciclista francés del Israel Start-Up Nation quien contó cómo hizo para poder vencer a ciclistas de la talla de Gaviria, Sagan y Hodeg, por mencionar parte de sus derrotados. "Estoy muy contento porque fue una etapa muy difícil, se me presentaron algunos inconvenientes y no me sentía muy bien por eso le pedí a mis compañeros que regresen por mí, pero en el final sabía que era difícil imponerse ante los mejores pero vi que se ubicaron en el lado izquierdo, yo opté por ir por el derecho y así se me dio el triunfo", acotó sobre ese embalaje final en la Avenida Central. "El clima creo que también me ayudó, porque yo vivo en París y allí el invierno es muy crudo y el viento es cruzado, entonces mis entrenamientos fueron intensos, eso creo que ayudó mucho para ganar hoy", comentó.

A sus 27 años el ciclista francés puso su nombre en la Vuelta sanjuanina y para él el triunfo es especial: "Para mí es increíble ganar esta carrera, tenemos a los mejores sprinters del mundo y haberme impuesto ante ellos para mí y para el equipo será algo que siempre recordaré. Ahora quedará seguir el día a día tratando de ser protagonistas", expresó.