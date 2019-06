El enfrentamiento entre Oscar Ruggeri y José Luis Félix Chilavert sumó un nuevo capítulo, esta vez, con el "Cabezon" como histriónico protagonista. En el umbral del cruce entre Argentina y Paraguay de este miércoles a las 21.30 por el Grupo B de la Copa América, el hoy panelista había señalado que el conjunto que conduce Eduardo Berizzo "es muy inferior" a la Selección. Y eso provocó la furia del ex arquero, que lo fustigó en redes sociales.

"Qué se puede esperar de una Kukaracha K y que se preocupe por los pocos pendejos que le quedan en la cabeza", lo destrozó a través de su cuenta de Twitter. "Con todo respeto, los partidos hay que jugarlos y todos son diferentes. Por esta clase de persona, la Argentina está mal vista en el mundo", agregó, para luego darle RT a cada crítica (muchas de esas, muy agresivas) que sus seguidores le dedicaron a Ruggeri en las redes sociales.

"Una lástima que pongan a este cavernícola del fútbol a comentar la Copa América. Soberbio y petulante", fue uno de los mensajes a los que "Chila" les dio visibilidad. "Qué lindo sería que el técnico de Paraguay le muestre esto a sus chicos en la charla técnica y estos guaraníes hagan tragarse cada palabra obscena de este tipejo del 'Cabezón'", rezaba otro.





Pues bien, en la pantalla de Fox Sports y azuzado por sus compañeros, el ex defensor de Argentina le respondió, sumándole actuación a su réplica. "Aquí el quía tiene mañana un clásico, hay que descansar bien esta noche", lo pinchó Sebastián Vignolo, conductor del programa.

Allí comenzó el show de Ruggeri: "Gracias, gracias, gracias", dijo, mientras levantaba el micrófono como si fuera la Copa del Mundo. "Y ésta, dos". repitió el gesto, alzando el micrófono como si fuese la Copa América.

"¿Para quién es el mensaje, para las redes de Fox?", lo envalentonó Vignolo. "Tú no has ganado nada", respondió el "Cabezón". Ante las risas, insistió: "¿No dice así, tú no has ganado nada?. En esta, tú no has ganado nada". "Pero 'Chila' es ganador… Salió campeón con Vélez", planteó el relator. "En ésta, nada. Yo te digo la Copa…", concluyó Ruggeri, en referencia a los títulos con su selección.

Luego, el ex capitán de la Albiceleste intentó explicar el análisis que volvió a encender el enfrentamiento con Chilavert: "Yo quiero escuchar a la gente de Paraguay a ver qué dice de la selección argentina, si somos superiores. Yo te pregunto: ¿Argentina le puede ganar a Paraguay? Tenemos jugadores y tenemos a un tipo que es el mejor de todos, que no lo tiene nadie y un día puede iluminarse y ganar. Me ilusiono con eso y con los nombres", cerró su alocución.