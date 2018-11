Complicado. El bonaerense, que venía de cantar victoria las dos fechas anteriores, contó lo difícil que se presentó el trazado sanjuanino.

Si bien los dos primeros días de pruebas y clasificación en el circuito El Villicum no fueron los mejores para Alan Ruggiero, él prefiere disfrutar de su momento. El piloto de Torino viene de hilvanar dos triunfos consecutivos en las dos fechas anteriores y aunque en San Juan las cosas no le vienen saliendo como estaban pensadas, él disfruta.



"Es un trazado complicado, no anduve bien en comparación con el día de ayer (por el viernes), trataremos de mejorar, no hemos sido eficientes", arrancó su análisis el bonaerense que contó lo que debe mejorar: "El balance del auto y la adaptación del circuito, creo que eso viene fallando".



Su llegada al "Laboritto Jrs. Racing" le sentó bien a Ruggiero porque pudo conseguir dos victorias consecutivas en Turismo Carretera: ganó la primer competencia en en el marco de la duodécima fecha del campeonato, en Toay, La Pampa y siguió con su racha en el autódromo "Hermanos Emiliozzi", de Olavarría, válida por la decimotercera fecha del torneo. Sobre el circuito sanjuanino, el bonaerense analizó: "Creo que seguimos padeciendo el problema del asfalto, pero en sí el autódromo es muy lindo, creo que es muy bueno que el interior cuente con un escenario así".