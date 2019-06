Alegría total. Los jugadores argentinos festejan con Juan Pablo Castro (camiseta número 13), tapado por la euforia de Los Pumitas. Argentina estaba obligado a ganar y golear para clasificar y logró su objetivo.

Con el sanjuanino Juan Pablo Castro como capitán y de impecable faena ayer, el seleccionado argentino de rugby M20 consiguió un resonante triunfo sobre su par de Francia, último campeón, por 47-26, que le permitió instalarse en las semifinales del Mundial de la categoría que se celebra en Rosario y Santa Fe.



El conjunto albiceleste alcanzó una amplia victoria que le posibilitó asegurarse el primer puesto de la zona A, con 11 unidades, las mismas que logró su par galo, que también quedó entre los cuatro mejores del certamen. El partido se jugó en el Hipódromo de Rosario y ya al término del primer período, Los Pumitas se imponían holgadamente por 34-7.



Los conducidos por José Pellicena habían empezado el torneo con una derrota ante Gales (25-30) y se recuperaron luego con un contundente éxito frente a Islas Fiji (41-14).



Los Pumitas estaban obligados a ganar ayer y empezaron el partido con intensidad y determinación. Ya a los 3 minutos, un penal de Joaquín de la Vega Mendía abrió la cuenta y antes del cuarto de hora inicial, el marcador ya arrojaba un convincente 17-0, con sendos tries del pilar Thomas Gallo y del medio scrum Gonzalo García. Argentina continuó machacando el ingoal adversario y arribó al final del primer tiempo con un 34-7 que parecía lapidario.



En la segunda mitad, el campeón mundial vigente recompuso las líneas, se atrevió a jugar seguido en campo rival y así llegó a marcar cuatro tries, lo que permitió sumar punto bonus. Es más, Francia estuvo a sólo dos tries de sumar dos puntos bonus y eliminar a la Argentina, pero empezó a mostrar signos de cansancio.



Fue entonces que Los Pumitas desactivaron cualquier chance de aproximación del conjunto francés y fue con sello sanjuanino. Tito Castro recuperó una pelota y coronó su gran partido con un try, luego convertido por Nicolás Roger. Un rugido gigante de Los Pumitas.

Argentina jugará el lunes ante Australia una de las semis, mientras que la otra será entre Sudáfrica y Francia.

Castro: "Una buena victoria"

El capitán del seleccionado argentino, el sanjuanino Juan Pablo Castro, se mostró feliz por el triunfo y la clasificación a semifinales del Mundial M20. "Fue una muy buena victoria y la multitud que nos fue alentar además fue increíble. Pero ahora ya estamos pensando en el próximo juego", dijo en declaraciones a la IRB. Y es que el partido se jugó ante un marco espectacular de 6.000 personas en el Hipódromo Independencia.

Por tercera vez entre los 4

Desde que International Rugby Board/World Rugby impulsó el actual formato en 2008, es la tercera vez que Los Pumitas logran meterse entre los cuatro mejores del certamen mundial. Previamente había sucedido en Sudáfrica 2012, cuando llegaron hasta el cuarto puesto; y después en Inglaterra 2016, cuando el seleccionado argentino logró meterse en un histórico tercer puesto.