El británico George Russell encabezó esta tarde la resurrección del equipo Mercedes al ganar inobjetablemente el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, vigésimo primera estación del calendario anual de la disciplina que se llevó a cabo en el tradicional autódromo de Interlagos, en San Pablo.



En su carrera número 81 en la máxima división automovilística mundial, el piloto oriundo del condado de Norfolk, de 24 años, estableció una ligera superioridad sobre su compañero de equipo y compatriota, Lewis Hamilton, que arribó en el segundo puesto y garantizó el dominio de la marca alemana durante el fin de semana en el circuito José Carlos Pace.



Russell había largado en la pole position de la carrera que se extendió por 71 vueltas, tras imponerse en la tarde del sábado en la denominada carrera 'Sprint' (24 giros), al prevalecer sobre el español Carlos Sainz (Ferrari).



Precisamente, el piloto madrileño completó hoy el podio y se situó tercero ubicándose por delante de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que protagonizó una meritoria remontada desde el decimoctavo lugar.



La escudería Mercedes retornó así a la victoria en la Fórmula 1, luego de 22 competencias, pues no festejaba con la bandera a cuadros desde la lejana primera posición de Hamilton en el Gran Premio de Arabia Saudita 2021.



"Es una sensación increíble. Tuvimos una temporada que fue un tobogán de emociones, pero coronarlo con esto es inexplicable. Lewis (Hamilton) iba muy rápido y con el ingreso del automóvil de seguridad pensé que iba a ser más complicado. En la vuelta final me acordé de mi familia, mis padres, mi entrenador, mi novia y la interminable lista de personas que me ayudaron para que yo tenga la oportunidad de estar acá", expresó un emocionado Russell.



El quinto puesto quedó en manos del español Fernando Alonso (Alpine), sexto se clasificó el neerlandés y campeón mundial vigente, Max Verstappen (Red Bull), mientras que séptimo arribó Sergio Pérez (Red Bull), que fue igualado en el segundo puesto del Mundial de Conductores por Leclerc.



El francés Esteban Ocon (Alpine) finalizó en el octavo lugar, el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) arribó noveno y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) llegó décimo y sumó el último punto disponible.



El ganador de la competencia, que empleó un tiempo total de 1h. 38m. 34s. 044/1000, también consiguió el récord de vuelta (1m. 13s. 685/1000) y obtuvo un punto adicional para su cosecha.



Posiciones del Mundial de Conductores: Verstappen (Red Bull) 429 puntos; Leclerc (Ferrari) y Pérez (Red Bull),



290; Russell (Mercedes), 265; Hamilton (Mercedes), 240;Sainz (Ferrari), 234; Lando Norris (Gran Bretaña/McLaren) 113; Ocon (Alpine), 86; Alonso (Alpine), 81; Bottas (Alfa Romeo), 49.



Posiciones del Mundial de Constructores: Red Bull 719 puntos; Ferrari 524; Mercedes 505; Alpine 169; McLaren 145; Alfa Romeo, 56; Aston Martin, 50; Haas 37; Alpha Tauri, 35; Williams, 8.



Próxima carrera: la 22da. Y última en el circuito de Abu Dhabi por el Gran Premio de los Emiratos Árabes Unidos.