La intención es que el último fin de semana de septiembre se vuelva a jugar el torneo en Argentina, aunque en las últimas horas algunos directivos empezaron a poner en duda que esta situación se pueda concretar.

Ayer, Nicolás Russo, presidente de Lanús, puso en duda el inicio y expresó: "Si esto sigue así, con el alto nivel de contagios, es imposible arrancar el fútbol. Todavía no se pudo hacer una práctica colectiva y hoy es imposible pensarlo" subrayó y agregó "cuando planteamos lo de los entrenamientos, era para un acondicionamiento. Acá debe usarse el sentido común y priorizar la vida".

"El formato del torneo es lindo, pero hoy no sabemos si empezamos el 25 de septiembre. Pensamos que íbamos a estar de una manera y estamos de otra", explicó Russo.

Consultado sobre la Copa Libertadores y su vuelta pautada para el 17 de este mes, el directivo destacó que "yo no veo mal que Conmebol haya puesto una fecha de inicio, pero tengo que ser claro, para mí es imposible arrancar la Libertadores. Es una locura en este momento. Hoy está el corredor sanitario, todo bien, perfecto, pero si esto no mejora no sé qué vamos a hacer. Pensamos que en agosto empezaba a bajar y no pasó: todo lo contrario".

Espera

Tanto River como Boca sometieron ayer a sus planteles a tests PCR. Mientras que los de la Ribera esperan no tener más casos (14 de futbolistas), el Millonario aguarda por saber si podrá volver a entrenar con normalidad ya que por ahora lo hace en un "corredor sanitario" de manera individual.