El nuevo entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, podría ser presentado el 2 de enero próximo, aunque todavía no hay un anuncio oficial, dentro del hermetismo que caracteriza la gestión de Juan Román Riquelme, responsable absoluto del fútbol en la entidad xeneize.



Pero en círculos cercanos al entrenador se menciona que esa es la fecha para la vuelta a Boca del técnico que consiguió la Copa Libertadores 2007, teniendo a Román como jugador y que fue la última que logró la institución.



Son muchas las versiones que corren del porqué todavía no se hizo oficial la llegada de Russo.



Unas mencionan que se espera que se venza el 31 de este mes el contrato de Gustavo Alfaro y otras dicen que no quieren que el técnico sea asediado por los medios y llegue tranquilo a la pretemporada que arranca el 3 de enero con estudios médicos en Casa Amarilla.



Al respecto de la falta de información, Jorge el "Patrón" Bermúdez, que pertenece a la secretaría técnica, publicó ayer en su cuenta de twitter: "A los únicos que tenemos que responder con nuestros actos y decisiones son a los socios e hinchas