Boca se impuso en los penales por 4-1 sobre River luego de igualar sin goles en los 90 minutos y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina. Miguel Ángel Russo, director técnico Xeneize, pasó por los micrófonos de TyC Sports y expresó su alegría luego de ganar su segundo superclásico 'mano a mano' consecutivo.

"Fue el cuarto clásico en el año, muy parejo todo. En algunos pudimos más, tuvimos suerte hoy, gracias a Dios. Se lo merecen por todo lo que hemos sufrido, lo que hemos luchado, la injusticia en la Copa (Libertadores), y nos vamos recuperando de a poco", expresó el entrenador.

"Estoy emocionado por la gente de Boca, que necesita estas cosas. Veníamos de resultados adversos, a nuestra manera vamos cambiando las cosas y eso es clave", añadió.

Por otro lado, Russo habló de lo que tiene que mejorar Boca pese a los golpes que recibió en las últimas semanas. "Tenemos que mejorar muchas cosas. Nos estamos armando, venimos de muchos golpes, cosas que no esperábamos, pero tengo un grupo muy noble, que quiero mucho, y esto es para toda la gente de Boca. Se lo dedico a ellos y a los que dudan de nosotros. Yo sé que jugamos mal en algún momento, pero todavía estoy en una etapa donde me vibra el corazón y no el celular, y eso es clave", concluyó Miguel.