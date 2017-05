Todo puede ser dicen en San Lorenzo... No se puede escapar, responden del lado de Del Bono... Así se vive la previa de la segunda final del Torneo Federal C que a partir de las 16 se jugará en cancha del Azulgrana de Rodeo, a partir de las 16 y con el arbitraje del mendocino Sebastián Marquez.



La gran y enorme ventaja es del Bodeguero que en la ida goleó por 4-0 y hasta perdiendo por tres goles conseguiría recuperar la plaza que perdió en 2015 y ahora está muy cerca de concretarlo. El Bodeguero ganó en la ida por 4-0 y eso lo dejó más que bien parado, por lo que toda la responsabilidad quedó del lado de San Lorenzo de Rodeo que por primera vez en su historia juega un torneo nacional y llegó a las finales marcando un hito para su gente, que es fiel seguidora y promete cancha llena para esta tarde.



Desde lo futbolístico, en Del Bono sobra experiencia con nombres que ya lograron ascensos como Sergio Araoz, Wilson Ruarte y Daniel Cejas que en ese 2015 lograron ascender con San Martín de Rodeo, el eterno rival de San Lorenzo en el fútbol rodeísto. Además, tiene en su plantel al jugador más regular y con presencia permanente desde que llegó en 2007 como Juan Tapia, que subió ya en 2008 y desde ahí pasó por todas con la camiseta del Bodeguero.



Del otro lado, con toda la necesidad, la urgencia y el apuro por llegar al Federal B estará la propuesta de San Lorenzo del Cano Gómez, un equipo que fue de menor a mayor, que tiene una base iglesiana como lo es el volante central Castillo, pero además adosó nombres con recorrido en el fútbol capitalino que saben que están delante de las gran chance de hacer historia. Pero no será sencillo para el Azulgrana. Son 4 goles abajo y eso condiciona todo sistema, por lo que se espera que San Lorenzo sea ataque y más ataque. Un cierre de Federal C apasionante en Iglesia, que demostró crecimiento y evolución para estar presente primero con San Martín y ahora con San Lorenzo. Un sábado de ascenso para el fútbol sanjuanino.