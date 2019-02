El golpe. La "T" cordobesa sorprendió a un gigante del continente como San Pablo y sacó una importante ventaja en el partido disputado ante una multitud en el Mario Kempes.

Talleres de Córdoba venció anoche por 2 a 0 a San Pablo de Brasil, ante unas 45.000 personas en el estadio Mario Kempes, en encuentro de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores, serie que se definirá el próximo miércoles en el estadio Morumbí.



Los tantos del conjunto cordobés fueron anotados en el complemento por el volante ofensivo Juan Ramírez (13m.) y el volante Tomás Pochettino (43m.).



La revancha se jugará el miércoles 13, desde las 20.30, en el estadio Morumbí de San Pablo



El visitante esperó bien cerca de su arco en el primer tiempo, y Talleres dominó la pelota pero demasiado lejos del arco rival y sin encontrar espacios para crear peligro.



Las líneas defensivas de San Pablo, sin embargo, se desplazaron rápidamente y con criterio lograron pasar al ataque, para así generar peligro en el arco de Guido Herrera



Así, el elenco visitante tuvo chances en los pies de Bruno Alves, Nené y Hudson, pero el primero desvió su remate y en los otros el arquero local evitó la caída de su valla.



Un tiro del colombiano Dayro Moreno, que salió cerca del palo izquierdo de Tiago Volpi, fue el único disparo del local en los primeros 45 minutos, que mostró deficiencias para crear juego asociado y dependía demasiado de la velocidad de Sebastián Palacios. Pero el ex Boca Juniors estuvo muy solo y no halló la llave para desnivelar.



Otra actitud tuvieron los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda en el inicio del complemento, y si bien se repitieron con pelotazos para Palacios hubo más gente en campo rival.



La apertura del tanteador llegó a los 13m., cuando Ramírez despachó un precioso remate de zurda que ingresó cerca del ángulo superior derecho del arco de Volpi.



Con el marcador favorable parecía que se le abría el partido a la "T", ya que San Pablo tenía que salir a buscar la igualdad.



Moreno tuvo una ocasión muy clara, pero el remate del colombiano no llegó a destino por una muy buena volada de Volpi sobre su palo derecho.



Con la expulsión de Hudson, los visitantes bajaron las pretensiones de buscar la igualdad, y buscaron conservar la mínima diferencia para tratar de revertir la situación en su cancha.



Sin embargo, Talleres se animó, triangularon bien Pochettino con el ingresado Junior Arias, quien devolvió para el volante ex Defensa y Justicia, y éste acomodó la pelota abajo junto al palo derecho de Volpi, que nada pudo hacer para impedir la segunda caída de su valla.



Así, Talleres terminó con una buena ventaja, que lo deja bien posicionado de cara a la revancha en Brasil, aunque resta camino por andar.

Repercusiones

Satisfecho

El defensor de Talleres, Juan Cruz Komar, valoró el triunfo obtenido anoche: "Se hizo lo que había pensando el cuerpo técnico y es un muy buen resultado para ir a jugarnos todo a Brasil".

Sudamericana: perdió Defensa



El incansable Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece cayó en Brasil en su debut en la Copa Sudamericana. En el duelo de ida de la primera ronda, tropezó 1-0 ante Botafogo, que anotó su conquista en el quinto minuto de descuento, gracias a una gran jugada individual de Erik que definió realmente muy bien.



La revancha de esta llave será el miércoles 20 de febrero en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Y el Halcón de Beccacece ya demostró que es un adversario de cuidado para cualquiera, con la precaución que el gol de visitante "vale doble".