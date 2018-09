Sembrando esperanza. Las pequeñas que hoy estarán disfrutando del "Patolandia" disfrutaron al máximo ayer de la clínica que brindaron Agustín Bugallo y Walter Conna, de los seleccionados mayores de hockey. La intención fue hacerle saber a las chicas que trabajando se puede llegar a la Selección.





Los 8 grados de temperatura y el aire frío que les adormecía las manos no fue impedimento para las pequeñas que querían estar entrenando junto a sus ídolos. El sanjuanino Agustín Bugallo, jugador de Los Leones, y el mendocino Walter Conna, del staff técnico de Las Leonas, realizaron una clinica deportiva con algunas de las niñas que hoy disfrutarán la 25ta edición del Torneo Patolandia, que congregará en El Palomar a unas mil jugadoras de hockey sobre césped de toda la provincia.



La cita en la tarde de ayer fue en ese complejo universitario, donde la intención del jugador sanjuanino que hoy brilla en el seleccionado mayor masculino Los Leones y del asistente técnico de la selección femenina, Las Leonas, fue transmitir sus conocimientos y experiencias, pero sobre todo hacerles entender a las pequeñas jugadoras que a base de sacrificio a largo plazo los sueños se cumplen.



Un claro ejemplo de eso es Bugallo, el sanjuanino que se inició en el hockey de Barreal pero que emigró a Buenos Aires para forjarse como jugador profesional en Mitre, donde le llegó el llamado a la selección mayor. "Siempre es hermoso venir a San Juan a contar cómo es vivir allá y cómo es jugar al hockey a nivel internacional. La idea es transmitirle a las chicas que trabajando se puede llegar a una selección, que no es imposible. Es el sueño de todo jugador y se les puede hacer realidad", contó quien recordó al Patolandia con algo de nostalgia. "Es especial porque acá me inicié. Tenía 5 años cuando vine desde Barreal a mi primer Patolandia. La cancha era de otra superficie, pero me trae mucha alegría estar acá y ver el entusiasmo de las nenas", expresó el joven que a sus 22 años ya se afianzó en el seleccionado mayor y que se encuentra preparándose de cara al Mundial a desarrollarse desde el 28 de noviembre al 16 de diciembre en la India.

El Torneo Patolandia se desarrollará hoy de 9 a 17.

Para Conna, la visita es una costumbre de las lindas, ya que el mendocino asistente técnico de Agustín Corradini, DT de Las Leonas, es coordinador de hockey en Universidad. Y a pesar que su agenda con el seleccionado mayor es ajustada, se da tiempo para venir los fines de semana a San Juan y también a Mendoza, donde cumple el mismo rol en Marista de San Rafael. "Es lindo venir cuando se trata de iniciación, me motiva porque es positivo colaborar con la formación, algo que acá en San Juan se debe trabajar mucho. Hay déficit en quienes entrenamos, por ahí tenemos los elementos para capacitarnos bien y no lo hacemos, eso indudablemente recae en las jugadoras" expresó "Cuca" y siguió: "Acá tienen la ventaja de tener el apoyo por parte del Estado y se tiene que aprovechar porque no pasa en todas las provincias. Lo único que le falta a San Juan es una cancha de agua que no la tiene y es una necesidad para dar un salto de nivel".

>Sábado, a pleno



Teniendo como epicentro El Palomar, hoy desde las 9 hasta las 17, unas mil jugadoras de entre 5 y 12 años provenientes de toda la provincia y también de Mendoza, vivirán una jornada a pleno jugando a hockey sobre césped. El Patolandia celebra este año su 25ta edición y propone compartir una jornada extendida, compartiendo almuerzo y merienda e instando siempre a los valores. Al mediodía tocará "Pijama Party".