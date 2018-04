De vuelta. Guillermo Salatino estuvo ayer en el sorteo de Copa Davis y se mostró feliz de volver a San Juan.

Guillermo Salatino es de esos periodistas que hacen historia con el deporte que cubren. Y que su sólo apellido implica una relación con el tenis. Sus décadas de trabajo como especialista en este deporte lo hacen una voz respetada y de referencia y, como no podía ser de otra manera, llegó para hacer la cobertura periodística de la Copa Davis. Y ayer dijo que lo hace con alegría porque hoy se reencontrará con el estadio Aldo Cantoni después de 39 años, pues en 1978 fue enviado especial de Canal 9 para reportar la final del Campeonato Mundial de hockey sobre patines, que ganó la selección argentina, el primer título ecuménico.



"Era joven, llevaba apenas un año y medio en los medios y hasta entonces sólo había cubierto torneos de tenis. Pero un día me llamaron en el canal y me dijeron que tenía que venir a San Juan. Nunca en mi vida había visto un partido de hockey sobre patines, así que tuve que llamar a un profesor de periodismo deportivo para que me enseñara el reglamento", recordó Salatino.



El periodista contó que desde entonces no volvió a San Juan. "Ha pasado mucho tiempo. De aquella final recuerdo la alegría del título, que estuve apenas un día y medio, que me llevaron al estadio y estaba repleto y evoco a Daniel Martinazzo, que me parecía el Maradona del hockey", indicó.



Por supuesto, además de los recuerdos, también se metió en clima de Davis y dijo que se ilusiona con que Nicolás Kicker pueda dar un batacazo.



"No me sorprendió su elección para el singles, de hecho esperaba que fuera Kicker. Creo que Guido Pella quede quedar en reserva en caso de que haya un quinto partido. Me parece razonable porque Kicker viene con mucha confianza, viene jugando muy bien y le va a poner mucha garra al duelo con Jarry. En una de esas puede dar el zarpazo", indicó el especialista.



A su vez, indicó que le da lo mismo que este año Del Potro pueda terminar como el número 3 del mundo, ya que para él ya es el tercer mejor tenista, sólo superado por Rogerer Federer y Rafael Nadal sin necesidad de números en el ranking. "Me da igual que en el ranking figure 2; 3 ó 6 del mundo. Del Potro es el tercero del mundo detrás de dos monstruos como Federer y Nadal, que son de otro planeta. Es como Gabriela Sabatini, para mí una número 1 que estuvo a dos pelotas de liderar el ranking. Le tocó una época con Navratilova, Graff y compañía, muy difícil. Algo similar a Vilas, otro número 1 que no tuvo suerte con el ranking", explicó.