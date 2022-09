En Sportivo Desamparados, la desesperada pelea por la permanencia no se detiene y de cara al partido del sábado próximo en el Bicentenario frente a Sol de Mayo por la fecha 30, es momento de decisiones futbolísticas para el entrenador Ricardo Dillon. La práctica de este miércoles mostró algo de lo que hoy puede confirmarse respecto del equipo que viene de caer ante Independiente en Chivilcoy. Las alternativas no son demasiadas y el técnico ha mostrado su firme idea de sostener los mismos nombres por lo que no habría demasiadas modificaciones en los nombres y en el esquema. Hoy todo quedará confirmado en la última práctica que comenzará a las 9 en el Bicentenario, pero Sportivo podría salir con Jairo Díaz en el arco; Neira, Guillermo Pfund, Callejas y Lucas Ceballos en la defensa; Pablo Jofré o Brandán en la franja derecha del medio, Décimo, Nicolás Quiroga y Matías Garrido en el mediocampo: Nahuiel Velázquez y Bruno Rodríguez en el ataque. Para Sportivo, no hay demasiadas opciones ni tampoco misterio. El sábado, sólo sirve que gane.