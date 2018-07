Equitativo. El armado del cronograma con los cruces para la próxima edición de la Superliga, que comenzará a mediados de agosto, estará armado por un software que evalúa diversas variables para crear un fixture lo más equitativo posible.

La segunda edición de la Superliga Argentina de fútbol conocerá hoy al mediodía su cronograma de partidos que tendrá un sistema de sorteo diferente y mucho más organizado para que no se interpongan fechas y se equilibren la cantidad de kilómetros que recorrerán los equipos, entre algunos ítems. Además, al finalizar el certamen se pondrá en juego la "Copa de la Superliga", que nace para poder completar el calendario.



La Superliga estaría comenzando el 10 de agosto con 26 participantes. La competencia dispondrá de 25 fechas que determinarán cuál de los 26 clubes participantes se quedarán con la corona de campeón.



El certamen tendrá varias particularidades. Por ejemplo, el fixture no es producto del trabajo del Departamento de Torneos de AFA. Esta vez se le encargó su confección a dos empresas, una norteamericana y otra dependiente de la Universidad de Buenos Aires.



"Las dos son muy prestigiosas. Y la Superliga se quedó con la propuesta que mejor se ajustó a nuestras necesidades", confiaron desde la SAF. Para llegar a buen puerto, se consensuó con los 26 clubes bajo cinco ítems: 1-La Superliga les pidió a las instituciones las fechas en las cuales no pueden jugar como locales, porque tienen sus estadios comprometidos. También dialogó con los organismos de seguridad para dilucidar en qué fechas no podrán cubrir los partidos porque tienen otros eventos. 2-Los kilómetros que recorren los equipos, para que sea equitativo. 3-Los cruces en los caminos de las hinchadas. 4-Las localías de todos en el último torneo, para intentar que los cruces no se den del mismo modo que en la última Superliga. 5-Los compromisos de los equipos que juegan copas internacionales.



Se disputará entre abril y junio, una vez finalizada la Superliga. Jugarán los 26 equipos por eliminación directa, con series de ida y vuelta y una final en cancha neutral, que ofrecerá plazas para las copas internacionales.