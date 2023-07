El paso atrás en La Pampa no frena la marcha en Peñarol. Así lo resume Francisco Pipi Salinas, el volante que nació de las inferiores bohemias y que en este duro presente en el Federal A ha sido pieza clave en todos los procesos que han pasado por Chimbas. Otra vez últimos, frenando esa serie positiva del Rulo González, no asusta. No mete miedo y al contrario, motiva. Se viene una verdadera final este próximo fin de semana contra Estudiantes de San Luis en San Juan pero, además, el Pipi hace cuentas: quedarán 8 partidos como local y ahí, los números le hacen un guiño.

"Se puede. Estoy más que seguro y convencido. Nos dolió la caída en La Pampa porque fue un resultado mentiroso por ahí. Cometimos errores puntuales y lo pagamos. Salimos a buscar el partido y creamos no menos de cinco ocasiones para empatarlo pero no pudimos convertir. Eso nos condicionó y terminamos sin nada. Nos cortó ese clima positivo que se generó con la llegada de Rulo González pero sabemos que estamos en buena senda. El plantel evolucionó, estamos mejorando en todos los aspectos y creo que nos terminamos de convencer que dependemos de nosotros. Bove y Montenegro nos dejaron cosas y ahora, Rulo nos potenció desde lo mental, además de algunos retoques tácticos. Además. el grupo está muy unido, con el respaldo de los más experimentados como Alderete y Costi. Peñarol depende de Peñarol y tenemos que mentalizarnos en eso. Con González empezó otro campeonato, tenemos seis puntos y haciendo números, tenemos que sostener la plaza", así de enfático analizó Salinas el momento.

De cara al futuro, sabiendo que se viene Estudiantes en San Juan, el Pipi va a fondo: "Es una final. Tenemos que ganarla para potenciar después ese partido pendiente contra Ferro del día 19. Con esos seis puntos, tomaríamos otro impulso en la tabla y además de alejarnos algo del fondo, nos prendemos arriba. Pero primero estará Estudiantes, sabiendo que no hay margen de error. Peñarol necesita ganar ese cruce y en el grupo estamos más que convencidos".

En lo personal, Salinas terminó ganándose la titularidad en este ciclo que empezó convulsionado: "Costó ese inicio raro, la situación no era sencilla desde lo institucional y todo se complicó. En lo personal, intenté adaptarme a todo eso, respondiendo con trabajo. Se me fue dando el lugar y hoy trabajo para el equipo. Peñarol tiene que quedarse en el Federal y lo que yo pueda hacer para ayudarlo, no se negocia por nada. Sabemos lo que nos jugamos y vamos a dejar la vida para lograr el objetivo que todos queremos para este querido Peñarol".

Nueve finales en San Juan

Queda mucho en el Federal y en Peñarol hacen cuentas. De acá al final, el Bohemio tendrá 9 partidos en San Juan con los que se ilusiona sostener su plaza. Además de los ocho de las dos ruedas que restan, el próximo 19 jugará el postergado con Ferro de La Pampa de la fecha 10 con la esperanza de meter esos puntos para afirmarse en las posiciones. Luego llegará el derrotero de 8 finales sin margen de error.