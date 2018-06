La lesión de Manuel Lanzini y su consecuente desafectación del plantel argentino que viajará a Rusia cayó como un baldazo de agua fría para los jugadores de la Selección. Eduardo Salvio, que hoy parece estar más afuera que adentro del 11 inicial ante Islandia, dio sus sensaciones sobre lo ocurrido con el ex River: "Fue un momento durísimo, claramente el más duro desde que estamos en la Selección. Como grupo, tenemos que aportar el lado humano y dar lo mejor para poder darle una alegría".



Sin embargo, el Toto piensa que Argentina tienes grandes chances de hacer un buen Mundial en Rusia: "Tenemos al mejor del mundo y, teniéndolo, somos candidatos. Yo quiero soñar, me quiero ilusionar". Y agregó: "Tenemos jugadores con mucha calidad, grandísimos futbolistas. Sabemos que tenemos al mejor y vamos a querer jugar siempre con él".



En comunicación con Radio Continental, Salvio también habló de sus posibles posiciones dentro del campo de juego, algo que hoy no está para nada claro: "Yo estoy disponible para jugar en cualquiera de las tres posiciones por el lado derecho: adelante, en el medio o atrás. Por mis características, lo puedo hacer sin problemas". Y destacó cuáles son sus beneficios al jugar de lateral derecho: "Me gusta la sorpresa de entrar por atrás, o pasar por afuera. El técnico sabe de mis preferencias".