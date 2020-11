El delantero de Boca Eduardo Salvio hizo fútbol junto a los titulares que no jugaron en la derrota ante Lanús, y se perfila con grandes posibilidades de estar el próximo miércoles ante Internacional de Porto Alegre, encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El "Toto" viene de sufrir una lesión grado 2 en el isquiotibial derecho durante el partido que su equipo venció a Ñewell"s Old Boys en Rosario, por 2 a 0. "Tiene muchas posibilidades lo vamos a seguir mirando. Para mi va a venir con nosotros a Brasil, de acá al martes tenemos tiempo para definir", dijo el entrenador Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa virtual. Debido al desgarro, el futbolista no pudo estar con la selección argentina en los dos partidos de eliminatorias para el Mundial 2022 contra Paraguay y Perú y tampoco por la Copa de la Liga.