Directo. Toto sostuvo que sólo tuvo un problema físico.

Preparándose junto al resto de sus compañeros para afrontar los últimos tres compromisos en el año que pueden dejar a Boca como líder de la Superliga, Eduardo Salvio respondió a las críticas por las lesiones que sufrió desde que arribó a la institución a mediados de año.



"Sé que se habló mucho de mi físico pero la realidad es que tuve una sola lesión contra Liga de Quito. Sí me resentí de esa misma lesión y me perdí jugar los 90 minutos con River en el partido de ida pero lesión tuve una. Contractura puede tener cualquiera", fue la aclaración que realizó el Toto en la Bombonera durante un acto de Fundación Boca Social.



Ingresó en el complemento del último partido ante Vélez pese a arrastrar una molestia muscular y ahora se entrena a la par del grupo pensando en el duelo ante Unión del domingo 24 de noviembre. Inclusive está realizando trabajos a contraturno, de forma particular, para mejorar: "Acá se habla más de lo normal pero estoy tranquilo porque sé de la forma en la que trabajo y cómo me cuido. Trato de dar el 100% no sólo en cada partido sino en cada entrenamiento. Espero no tener más molestias y terminar el año de la mejor manera".



Además, Salvio explicó que se había preparado bien antes de hacer parte de la pretemporada con el Benfica y que su estado era óptimo cuando llegó al Xeneize.

Respecto a la continuidad de Alfaro en el cargo, Toto afirmó que "todo el equipo está con él, es un gran entrenador. Pero todos saben que ni yo ni el equipo decide esas cosas, ahora va a haber elecciones. Sí tiene todo el respaldo del equipo porque sabemos lo que es como entrenador".