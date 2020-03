Eduardo Salvio se disculpó con los hinchas de River Plate, luego de sus polémicas declaraciones durante los festejos del título. "Pido perdón, porque sé que no es lo correcto. Me dejé llevar por la euforia y porque soy muy hincha de Boca", afirmó.

El Toto, que había hecho referencia al apodo de "gallina" por la forma en la que el Millonario perdió el campeonato a manos del "Xeneize", destacó que "fue algo del momento". Además, agregó: "Nunca hablo mal de nadie ni soy una persona que se meta en problemas. A la gente de River no le debe gustar y tampoco creo que lo vean bien los simpatizantes de otros equipos", manifestó. El mediocampista de 29 años confesó que tenía decidido retirarse en el Benfica pero que las diferentes circunstancias lo trajeron a Boca. "Tenía prácticamente decidido mi futuro y mi vida organizada para quedarme en Europa y hoy me toca estar acá. Estoy muy feliz y me gustaría quedarme muchos años pero no puedo asegurar que me voy a retirar en Boca, sería apresurado", contó.