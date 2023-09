Samoa, siguiente rival de Los Pumas en el Mundial de rugby Francia 2023, debutó hoy con un holgado triunfo sobre Chile (43-10), que lo puso al frente del Grupo D.



El seleccionado oceánico sumó sus puntos con tries de Duncan Paia'aua (41m.), Jonathan Taumateine (42m.), Fritz Lee (47m.) y Sama Malolo (52m., 81m.); conversiones de Christian Leali'ifano (42m., 53m.), Lima Sopoaga (81m.) y cuatro penales de Leali'ifano (4m., 10m., 14m., 36m.).



El equipo trasandino, que por primera vez disputa una Copa del Mundo, anotó con un try de Matias Dittus (6m.), convertido por Santiago Videla, y un penal de Matías Garafulic (30m.).



El partido, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D, se disputó en el Stade de Burdeos y tuvo un marcador parcial de 19-10 en favor de Samoa. Por la misma zona jugarán mañana Inglaterra y Japón desde las 16:00 en Niza.



Las posiciones de la zona se ordenan transitoriamente de la siguiente manera: Samoa (+33) y Japón (+30) 5 puntos; Inglaterra 4; Argentina (-17) y Chile (-63), sin unidades.



Los Pumas volverán a jugar el viernes próximo desde las 12:45 ante Samoa en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne.



Sábado 16:



Samoa 43-Chile 10.



12.45: Gales-Portugal (Grupo C ), Stade de Nice, Niza



16.00: Irlanda-Tonga (Grupo B), Stade de la Beaujoire, Nantes



. Domingo 17:



10.00: Sudáfrica-Rumania (Grupo B), Stade de Bordeaux, Burdeos.



12.45: Australia-Fiji (Grupo C), Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne



16.00: Inglaterra-Japón (Grupo D), Stade de Nice, Niza.