Ilusionado. Sampaoli remarcó que siente que Argentina se meterá en el Mundial de Rusia.

Jorge Sampaoli se juega el partido más trascendente de su carrera. Lo admitió en la conferencia de prensa previa al choque con Ecuador en Quito. "El emblema de Messi en esta situación va a ser muy importante. Nos da un parámetro para resolver. A mí me tocó dirigir a un Messi increíble, comprometido, presionando, corriendo, más de lo que hizo... Si estamos a la altura de Messi el partido de mañana va a salir muy bien", sostuvo el entrenador quien respecto del equipo contó que "no es por tradición ni por ocultar nada. Hoy probamos otra formación que tiene que ver con algún otro momento del partido. Para el momento inicial todavía no tengo el equipo. Todavía tengo dudas en algunos lugares".



A su vez, se refirió al tema de la altura: "A la Argentina le costó mucho históricamente, nos tocó esta instancia y la tenemos que sobrellevar. A Uruguay le pasó una eliminatoria atrás y lo consiguió. Este mensaje a los futbolistas, una mirada es la altura, es Ecuador, son los goles errados. Otra mirada es la convicción, los jugadores que tenemos, que está Messi, que generamos varias chances en dos partidos". Consultado sobre cuánto vale jugar bien ante Ecuador, subrayó que "para mí lo más importante es el resultado. Sé que se va a llegar a ese resultado con una forma definida en la que haya la chance. Me voy a poner feliz si el equipo gana un partido aunque no lo merezca porque ya perdimos puntos que merecíamos. Creo que los argumentos del equipo están muy relacionados con mi sentir. Espero que se logre la clasificación, porque lo merece largamente". Por último, sostuvo "el gran impedimento que tenemos hoy está vinculado con ese deseo desmedido de ir al Mundial. Lo tienen tan involucrado que les juega en contra".



De cerca



El presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, está acompañando a la delegación argentina en Ecuador. Por ahora, el máximo dirigente no hizo declaraciones tras el 0-0 ante Perú, en la Bombonera.





El análisis local del partido

NICOLÁS SOTTILE

Volante Desamparados

"Argentina tiene mucha historia mundialista pero tiene muchos jugadores de jerarquía, no merece estar pasando por este momento futbolístico. Vamos a ganar, aunque va a ser muy difícil más que nada por el tema de la altura. El estado físico puede resultar clave, es por el único lado que pueden complicar los ecuatorianos. Si la Selección está bien físicamente puede marcar la diferencia. Hay que bancar a Messi, ante Perú generó cuatro o cinco pases de gol y era el único que intentaba jugar, ojalá ante Ecuador rompa con todas las críticas".

MARIANO NÚÑEZ

Exfutbolista

"Ecuador será una parada complicada porque es la última carta. Yo creo que clasificamos, no veo a Argentina fuera del Mundial, por su historia, por el potencial de sus jugadores. La ventaja es que Ecuador ya está eliminado, no juegan con presión. Sobre el tema de la altura no creo que pueda influir demasiado. Siempre pasa que los rivales te salen a comer, este Ecuador no creo que sea el caso. Los minutos iniciales van a ser clave, si Argentina convierte un gol de arranque los puede tranquilizar y mucho más si el fútbol no acompaña".

MARCELO GUAJARDO

Volante Unión

"Será un partido duro porque Ecuador es fuerte de local, además tiene características individuales muy buenas que pueden llegar a complicar el planteo de Argentina. Sabemos que a nuestra selección le está costando tener buenos resultados y eso es producto de esa presión de tener que ir al Mundial como sea. Pero ante Ecuador va a ser la excepción y se va a traer un buen resultado. Creo que no hará falta ni el repechaje, porque los resultados se van a dar para la Argentina. Hay que tener fe y esperar que los jugadores respondan".

PABLO LUCERO

Arquero Colón

"La ilusión está, pero es complicado. Ecuador tiene jugadores nuevos que se van a jugar la vida para mostrarse, además jugar contra Argentina es una motivación extra. Argentina tiene que meter un gol en el primer tiempo, porque después en el segundo se va complicar por el tema de la altura. Yo jugué en Aucas en Quito, un día entrené bien pero al otro día no podía hacer ni la entrada en calor, me faltaba el aire. Te tenés que aclimatar llegando varios días antes o llegando sobre la hora y creo que esa ventaja tendrá Argentina".

WALTER TOLEDO

Delantero Del Bono

"Será complicado pero vamos a clasificar. Dependemos de nosotros pero si no ganamos confío que se nos darán los resultados para pasar. La altura es todo un tema, pero en el fútbol no hay lógica porque de una contra te pueden marcar diferencia. Tenemos al mejor jugador del mundo y eso es clave para generar juego, sólo se tiene que sacar la presión y jugar. ¿Cómo se logra? Yo en lo personal cuando entro a la cancha me olvido del mundo, puede sonar egocéntrico pero es la mejor forma de jugar sin presiones. Tengo mucha fe que vamos a ir".