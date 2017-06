En una conferencia de prensa en la que delineó sus principales conceptos, Jorge Sampaoli inició este jueves su ciclo al frente de la Selección Argentina, tras una extensa negociación que culminó con la firma de su contrato hasta 2022.



Sampaoli no ocultó su emoción por este momento de su carrera: "La verdad que es un momento muy importante para el fútbol argentino, es una oportunidad histórica este nuevo proyecto. Estoy cumpliendo el sueño que uno anhelaba desde hace mucho tiempo. Hay una frase de (José) Larralde, 'es lindo estar cerca de lo que de lejos se admira'. Esto es una cosa que genera mucha ilusión y pasión. Siempre soñamos con esta posibilidad y ahora se concretó".

Respecto a los vaivenes del acuerdo para calzarse el buzo albiceleste, repasó: "No daban los tiempos reglamentarios para poder concretar esto como se hizo, había situaciones que ameritaban espera. Una vez que terminamos el objetivo con Sevilla, una semana antes de que termine el torneo clasificar a la Champions, abrimos los vínculos con la AFA. Agradezco la paciencia del presidente porque respetó mis tiempos y me esperó".

"Tenés la responsabilidad de defender los colores de nuestro país. Me gustaría que se retome un sentir popular hacia la Selección. Por eso estamos acá, para empujar eso. Hoy hay más de 100 jugadores en observación. Y en esta lista inicial no hay bajas sino altas, estos partidos no tienen las condiciones ideales porque algunos jugadores vienen de vacaciones, otros que vienen jugando muchos minutos. Lo que nosotros pretendemos es que el jugador que se ponga esta camiseta pueda expresar lo que tiene en todo su esplendor", definió.

Además, elogió a su grupo de trabajo: "Mi principal virtud es haberme rodeado de gente muy capaz. Nosotros somos gente de trabajo, nos avala lo que generan nuestros equipos en la cancha de fútbol. Y defectos seguramente habrá un montón, con el tiempo se darán cuenta".

"La idea que nos toca afrontar con una camiseta tan importante nos obliga a un protagonismo desmedido. Hay que buscar una identidad. Sabemos que tenemos recursos para que Argentina esté en el Mundial. Las Eliminatorias Sudamericanas son muy complejas. Hay muy buenas selecciones intentando lo mismo que nosotros. Tenemos pensados tres o cuatro sistemas, pero lo importante es el funcionamiento ante un rival como Brasil", avisó, y reflexionó: "Esta Selección no es de un grupo de futbolistas sino de 40 millones de argentinos".