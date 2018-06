Kazán brilla. La esbelta mezquita Qol Šärif brilla con sus techos azules, que impactados por el sol se vuelven turquesa, y que se ven desde casi todos los costados de esta ciudad milenaria en la que se mezclan diversas culturas. Brillan las aguas del río Volga y del Kazanka, que empapan la vista de turistas ajenos al Mundial y la de hinchas argentinos que vienen en todos los medios de transportes posibles para alentar a la Selección, con o sin entrada. Brilla el Kazán Arena, vacío, esperando ansioso recibir en unas horas al duelo más atractivo de los octavos de final de este Mundial. Y brillan los ojos de Jorge Sampaoli cuando habla de Lionel Messi.

Sin tener ningún tipo de reparos, casi sin importarle todas las versiones que circularon en los últimos días sobre el doble comando entre los futbolistas y él, el Zurdo de Casilda explicó porqué lo consulta a Messi sobre el juego de la Selección: "El compromiso de Leo es primero adentro del campo. Y además tiene claridad para ver el fútbol y eso nos permite ver a nosotros cosas que sólo un genio como él puede ver. Messi es un farol, es un indicativo. Es difícil estar a la altura de Messi".

El técnico habló del sentimiento a la camiseta que ve en el capitán celeste y blanco y lo extendió al resto del plantel: "Es muy fuerte lo que sienten, esto se ve en un llanto, en una sonrisa. Eso, el sentimiento, es lo que hace a esta Selección muy peligrosa para cualquiera. Estos jugadores no aceptan la derrota". Y agregó: "Francia tendrá un plan para neutralizar a Leo, pero nosotros tenemos un plan para potenciarlo".

¿Será ese plan ubicarlo como falso 9 y nutrirlo con los desbordes de Cristian Pavón y de Angel Di María? El técnico no dio confirmaciones aunque está vez dejó la puerta más que abierta para la inclusión del extremo de Boca en reemplazo de Gonzalo Higuaín. "Cristian es uno de los jugadores capacitados para asumir responsabilidades en este momento y eso lo hace una de las posibilidades para estar ante Francia".

Sampaoli remarcó en varias ocasiones de la conferencia de prensa, realizada en una sala más parecida a un cine por la disposición ascendente de sus butacas que a un salón de prensa de una cancha, que si "Argentina no impone su juego, más allá de la actitud, no tiene futuro".

Sin embargo, lanzó una frase patentada por Diego Simeone para describir de qué manera va a afrontar este compromiso su equipo: "La Argentina va a jugar con el cuchillo entre los dientes, va a saltarle a los rivales, pero también me gustaría que logremos diferenciarnos desde el juego".

Fue consultado también sobre la polémica -una más- que se produjo por un video que se viralizó que lo mostraba a él hablando con Messi en medio del partido ante Nigeria como consultándole sobre si poner o no a Sergio Agüero. "Lo pongo al Kun", se lee en los labios de Sampaoli en esa imagen, una frase que fue malinterpretada, según el propio entrenador. "No vi el video, pero recuerdo el momento y no fue de esa forma. Le comuniqué a Leo lo que íbamos a hacer porque el equipo se iba a partir, era algo que ya habíamos trabajado", argumentó Sampa.

Dijo que no suele practicar penales, aunque esta vez le dedicó un lapso de la práctica de este viernes a probar a los tres arqueros ante remates de los sparrings desde los doce pasos. Y descartó que la diferencia entre el promedio de edad de su Argentina con el de Francia, que es mucho menor, vaya a jugar un papel importante: "La edad no va a ser determinante, nosotros tenemos gran fortaleza anímica y encararemos el partido con decisión y corazón. Estoy confiado en que mis jugadores van a tomar el control de los tiempos del partido". Y agregó: "Yo sueño con ver un equipo con mucha pasión, pero sobre todo con mucho fútbol".

No está en la cabeza del técnico un mal resultado en Kazán. Pero si eso llegara a suceder todo indica que sería lo último que haga sentado en el banco albiceleste. Pero él no se resigna y por eso dejó una respuesta que quedó picando: "Vine al lugar donde quería venir y estoy contento acá. Mientras tenga la posibilidad de estar acá lucharé todos los días". ¿Habrá Sampa para rato? Primero habrá que pasar el árbol azul llamado Francia para después poder ver el bosque con un poco más de claridad.