Jorge Sampaoli habló desde Rusia previo a los amistosos que disputará la Selección. El entrenador aseguró que considerará a Gonzalo Higuaín para una futura convocatoriamientras que en el caso de Mauro Icardi negó que su ausencia le haya generado un malestar.

"En el corto plazo la presencia de Higuaín, siendo un delantero top, no era ideal para él ni para la Selección por lo que necesitábamos. Ahora, una vez clasificado, tenemos que volver a mirar a un centrodelantero tan importante de cara al futuro. En el grupo es un jugador que ya estableció vínculos futbolísticos con muchos. Seguramente será seguido como todos y tendrá la mirada nuestra sobre él. Ojalá podamos tener la posibilidad futura de una posible convocatoria", destacó el nacido en Casilda.

Por el lado del capitán del Inter, el técnico de 57 años develó que recibió un llamado por parte del propio jugador para comunicarle que sufría una lesión y no iba a poder estar. "Lo problemático de la situación es que no podamos ver a Mauro en esta convocatoria por esta incidencia que pasó", expresó lamentando que el rosarino no podrá trabajar junto al grupo.

Además, salió en defensa del delantero de 24 años y comparó su situación con la de otros jugadores como Lucas Biglia, Marcos Acuña o Gabriel Mercado. "Mauro podría haber hecho lo mismo que hizo en la gira anterior pero el club quiso retenerlo. No tuve la posibilidad de decirle que venga igual. Se establecen pautas sobre un jugador que no fue titular en los últimos partidos de Argentina y no se pregunta por aquellos que si lo fueron y hoy no están. Creo yo que deberían ser evaluados de la misma forma", concluyó.

Otras 7 frases de Sampaoli:

"Estoy seguro de que esta gira nos permitirá sacar conclusiones de cara al Mundial".

"La idea es llegar al año que viene con tres jugadores por puesto y quedarnos con dos por puesto más los tres arqueros. En marzo va a estar más que claro para nosotros quiénes van a ir al Mundial".

"Lo que tiene Giovani Lo Celso es que puede establecer un vínculo de juego cercano con Messi que nos permita sumar pases para que el equipo tenga una longitud corta y aprovechar la calidad de las individualidades que tenemos".

"No hay que estar todo el tiempo esperando que Messi sea el argumento definitorio en los partidos. Si Leo en algún partido es neutralizado, hay que tener opciones diferentes".

"Me gustaría que me toquen aquellos equipos que no demostraron que a pesar de no ser cabeza de serie hayan llegado a instancias finales de un Mundial".

"El que le propuso a Messi que no juegue ante Nigeria fui yo, quizás Leo hubiese querido jugar el segundo partido también".

"Hoy individualmente Argentina no tiene nada que envidiarle a ninguna Selección. Es tarea del entrenador ver cómo funcionan".