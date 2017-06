A trabajar. Jorge Sampaoli, en el centro y ya siendo DT de la Selección argentina, junto a su principal ayudante, Sebastián Becaccece, quien dejará Defensa y Justicia.



El flamante entrenador del seleccionado nacional de fútbol, Jorge Sampaoli (57 años), aclaró ayer que el equipo le pertenece a “40 millones de argentinos y no a un grupo de futbolistas”, en relación a la incidencia de Lionel Messi y Javier Mascherano a la hora del armado del plantel, durante su presentación en el predio de la AFA en Ezeiza.



En la oficialización de su cargo, Sampaoli estuvo acompañado por su asistente técnico, Sebastián Becaccece, el preparador físico, Jorge Desio, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, el sanjuanino Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el flamante mánager de Selecciones Nacionales y campeón del mundo, Jorge Burruchaga.



“Este no es un seleccionado de un grupo de futbolistas sino de 40 millones de argentinos”, afirmó el director técnico santafesino cuando se le consultó sobre el peso de los futbolistas de Barcelona al momento de armar las citaciones.

“La verdad es que no tengo pruebas de que pasó eso”, afirmó con un gesto adusto cuando se le preguntó de la convocatoria de Mauro Icardi.



Respecto de Lionel Messi puntualizó que “hablé con él en estos días y me mostró su entusiasmo por el proyecto, algo que nos dio un gran empuje a nosotros y nos da una enorme felicidad. Queremos que al país llegue ’Lío‘ y no ’Messi’. Me tocó enfrentarlo varias veces y todos saben lo que puede hacer dentro de una cancha de fútbol”.



Sobre el proyecto del seleccionado, Sampaoli detalló: “Me apoyé mucho en Sebastián (Becaccece) al momento de convocar jugadores del medio local, porque está acá desde este año, y buscaremos conectar a los de acá tal vez con los de México, por intermedio de un seleccionado con ellos”.



“Todos los futbolistas que se pongan la camiseta tienen que sentir la alegría de vestir los mismos colores que se pusieron tantas glorias. Yo quiero que recuperemos valores de nuestra historia”, agregó.



Consultado sobre la posición de Mascherano, destacó que “la idea con la que se convocó a Javier Mascherano fue para que juegue de marcador central como lo hace en Barcelona”.

Lo confirmó tapia

Cinco años, el vínculo



Oficial. Chiqui Tapia comandó la presentación.



El sanjuanino presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que la llegada de Jorge Sampaoli como nuevo entrenador del seleccionado argentino “es un momento importante” y confirmó que la duración del contrato con el entrenador será de “cinco años”.



Por su parte, el nuevo mánager de los seleccionados, Jorge Burruchaga, mostró su “orgullo” por la designación, a la que consideró “un privilegio y un reconocimiento a los campeones del mundo” en México 86.



“Es una oportunidad para este nuevo proceso -finalizó- y agradezco el esfuerzo del Comité Ejecutivo de la AFA. Voy a acompañar al cuerpo técnico y a los futbolistas con este sueño en común que tenemos: clasificar al Mundial de Rusia 2018”.



A su vez, Tapia confirmó que Juan Sebastián Verón será presentado como ‘Secretario de Selecciones Juveniles‘, luego de los amistosos que tendrá el equipo de Jorge Sampaoli ante Brasil, en Australia, y Singapur, en aquél país asiático. Precisamente, como técnico Sub-20 asumirá Nicolás Diez, integrante del cuerpo técnico de Sampaoli y ex futbolista de Racing.

Sin confrontar con Bilardo

Sampaoli decidió ayer no responderle a Carlos Bilardo, quien lo cuestionó muy duramente antes de asumir. “Ojalá que pueda hacer cambiar las críticas de un técnico que nos dio tantas alegrías como Bilardo, me hizo festejar ser campeón del mundo y eso es imborrable. Ojalá esas críticas se transformen en respeto o halago”, puntualizó el DT, quien para llegar a la Selección decidió resignar 850 mil euros que le debía el Sevilla y será más de la mitad de la rescisión de contrato que acordó la AFA con el club español.



Sobre Bielsa, destacó que “cada palabra que uno escucha de una persona que uno admira tanto, siempre se absorbe bien, muy bien”.

Por último, se refirió a otro DT, Alejandro Sabella: “Yo en todos los mundiales tenía siempre la esperanza cada cuatro años, fue en el 86 pero fueron muchos años de esperanzas. Llegar a la final del mundo, lo de Sabella fue un mérito increíble habiéndola merecido ganar”.