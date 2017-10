El seleccionado argentino lleva adelante una nueva práctica en el predio de Ezeiza y Jorge Sampaoli paró otro equipo de cara al duelo del jueves frente a Perú, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Sampaoli cambió el esquema y probó con cuatro defensores, mientras que en el nueve de área fue Darío Benedetto y no Mauro Icardi. En el arranque del ensayo los once fueron Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Marcos Acuña; Lucas Biglia, Ever Banega; Angel Di María, Lionel Messi, Alejandro Gómez; Benedetto.

Luego, Sampaoli metió mano y dispuso un equipo con Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Fernando Gago; Emiliano Rigoni, Messi, Di María; Benedetto.

Por último, Argentina tuvo a Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuña; Gago, Biglia, Banega, Di Maria; Messi y Benedetto.