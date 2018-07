Decí whisky. Sampaoli posó en el aeropuerto chileno junto a una aficionada que subió la imagen a su cuenta de Instagram.

Jorge Sampaoli reapareció públicamente luego de haber rescindido el contrato con la Selección, pero no fue en territorio argentino. El entrenador oriundo de Casilda fue detectado en el aeropuerto de Santiago, donde aceptó sacarse fotos con los fanáticos de la Roja (donde ganó la Copa América 2015) y de la Universidad de Chile, donde también dejó una gran imagen.



Fue una usuaria de Instagram, Bárbara Riveros, la que advirtió del arribo del Zurdo al país, le pidió fotos y las publicó en su cuenta, que luego transformó en privada. "¿Qué hacés acá, Sampaoli? jajaja", escribió, agregándole una bandera de Chile.



Si bien no hubo confirmación del motivo de la visita del director técnico, de 58 años, algunos medios chilenos incluso se aventuraron a afirmar que podría concurrir a algún estadio para observar partidos de fútbol. Mientras, Sampaoli continúa evaluando su futuro: cuenta con varias ofrecimientos, siendo el de la selección de Costa Rica el más concreto.



Sin embargo, el DT aún no logró cortar del todo el lazo con la selección argentina. Luego de poco más de un año al frente de la Albiceleste, el santafesino rescindió la semana pasada su vínculo con la AFA a cambio de 1.550.000 dólares, pagaderos en siete cuotas.





Messi

De casamiento

Lionel, acompañado por su esposa Antonella Roccuzzo, estuvieron presentes en el casamiento del futbolista español Cesc Fábregas junto a su bella esposa. El evento fue en una isla privada de Ibiza, donde la Pulga transita sus últimos días de vacaciones.