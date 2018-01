Luego de estar presente en la victoria de Juventus ante Genoa, por la fecha 21 de la Seria A de Italia, el entrenador Jorge Sampaoli, su ayudante de campo Sebastián Beccacece y su preparador físico Jorge Desio se reunieron en Turín con los jugadores de la Vecchia Signora Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala.

El Pipa, quien solamente fue convocado por el Zurdo en el arranque de su ciclo con la Albiceleste y no fue tenido en cuenta en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018, tiene muchas chances de volver a vestir la camiseta de su país.

Higuaín no recibió la promesa de que será nuevamente convocado porque el DT no lo hizo con ningún jugador que no estuvo en las últimas convocatorias, pero de no surgir ningún imprevisto será incluído en la lista para la gira que se realizará por Europa a fines de marzo e incluirá los amistosos ante Italia y España.

El cuerpo técnico argentino continuará con su periplo europeo y en los próximos días retornarán a Milán para dialogar con el volante Lucas Biglia y el delantero Mauro Icardi.