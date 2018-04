Intratable. El San Juan RC jugó en gran nivel ante los bahienses y ya se metieron entre los cuatro mejores del torneo (gentileza Prensa SJRC).







A paso firme sigue el San Juan RC en el Torneo del Interior C de rugby. Es que el conjunto de Santa Lucía clasificó ayer a semifinales al derrotar con contundencia al club El Nacional, de Bahía Blanca, en partido correspondiente a los cuartos de final y disputado en cancha del SJRC. Fue un triunfo aplastante del equipo tricolor pues se impuso por 45 a 13, ante un buen marco de público.



Ahora, los sanjuaninos enfrentarán en semifinales a Cardenales RC, de Tucumán, que eliminó a Old Lions, de Santiago del Estero, por 26 a 13.



El San Juan RC sumó por medio de tres tries del wing Luis Enrique, todos convertidos por Juan Ignacio Ginestar; dos tries del otro wing Francisco André (uno convertido por Ginestar); mientras que el apertura y pateador del San Juan aportó además un try y su conversión. El otro ensayo lo sumó José Moreno.



El conjunto cuyo staff está encabezado por Gabriel Fillozolla ya ganaba 21-6 al término del primer tiempo, por lo que la segunda parte siguió siendo un monólogo del anfitrión.