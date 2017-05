Intenso. Camacho, de Huazihul, avanza ante la defensa del San Juan, que logró dominar al rival en momentos justos y usufructuar su efectividad para cosechar otro triunfo.

El San Juan RC extendió su racha positiva en la Copa de Plata del Torneo Regional de rugby al derrotar ayer a Huazihul en uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha. En su cancha de Santa Lucía, superó por 21 a 16 al Cacique y de esta manera mantuvo el invicto (tres victorias y un empate) y el liderazgo de la competición.



El partido tuvo pasajes intensos y no defraudó las expectativas que había cosechado en la previa, pues enfrentó a uno de los punteros (el otro es San Jorge RC, que juega hoy) y al Cacique, que aspiraba a conseguir una victoria que lo despegara de la parte baja de la tabla. Fue el local que sorprendió apenas comenzó el juego con un try del wing Federico Berbari a los 120 segundos. José Camacho, el apertura de Huazihul, descontó con uno de sus tres penales anotados en la primera parte. Sin embargo, un penal de Castro y un try penal del San Juan le dieron la victoria parcial al anfitrión, que pese a la presión que le aplicó el rival y que buena parte de ese segmento jugó en su campo, fue más efectivo para cerrarlo 15 a 9.



En el complemento, otra vez con Huazihul volcado al ataque, la fuerza de sus tres cuartos doblegó al pack del San Juan y el tercera línea Alejandro Molina sumó el único try del Cacique. Con la conversión de Camacho, el visitante pasó a liderar el partido y le puso más pimienta al encuentro.



El San Juan, empujado por su gente, salió a buscar adueñarse del marcador nuevamente y lo consiguió por un penal (darles faltas al rival fue una de las falencias de Huazihul), que el apertura local no desaprovechó. Los minutos finales fueron intensos y ya en tiempo de descuento, San Juan RC puso paños fríos con un penal de Castro, para el 21-16 definitivo.



Para hoy, el fixture indica que UNSJ recibirá a Belgrano RC desde las 14,45 y en el Anexo Pocito, mientras que Marabunta RC lo hará ante San Jorge.



Por la Copa Desarrollo, Pocito RC jugará ante Caucete RC a las 17, a la vez que a las 16 Alfiles jugará de local ante Jockey.