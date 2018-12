Toda una celebridad. Es el "Chino" y la gente no se olvida de él. Humilde, cordial siempre y predispuesto para decenas de fotos, así se mostró el ex boxeador santafecino Marcos Maidana, la figura de la noche.

Desde que llegó hace tres días causó una revolución en cada paso que dio y en cada lugar que transitó de la provincia. Anoche no fue la excepción en el Cantoni y claro, estaba en su salsa. Marcos "Chino" Maidana fue el centro de atención en el estadio sanjuanino y se llevó una ovación en la previa de la pelea que disputaron Yúdica y Altuve.



En un escenario que estuvo lejos de mostrar el marco que mostró en las anteriores defensas que realizó la campeona del mundo, el color lo puso el ex campeón mundial. Es que el estadio contó con aproximadamente 3 mil personas, cifra que estuvo muy lejos de aquellas veladas a estadio lleno que supieron poner al boxeo femenino en los ojos del país.



Lo cierto es que en una noche rara por todas esas postales, la figura en la previa fue él: el ex boxeador santafecino.



El "Chino" llegó pasadas las 22 al estadio. Acompañado por cuatro personas, estacionó sobre calle Urquiza y después de saludar al cuidacoche de la zona, no alcanzó a dar diez pasos cuando ya un grupo de aficionados del box lo frenaron para las selfies, a las que él -tal cual lo había hecho el miércoles por la noche en la Fiesta del Deportista del Año de DIARIO DE CUYO y también en el pesaje del día jueves-, acudió sin ningún tipo de problemas.



Ya dentro del recinto, se reunió con el gobernador Sergio Uñac y el secretario de Deportes Jorge Chica para después, minutos antes que Leonela subiera al ring hacer su ingreso al ring side. Allí sí, el estadio estalló en aplausos para él. Y no es para menos el recuerdo de su combate ante el invicto estadounidense Floyd Mayweather en Las Vegas hace cuatro años, todavía está intacto en las retinas de los más fanáticos.

La postal. Las tribunas no lucieron el marco que se acostumbraba en veladas anteriores. En la cabecera Norte artistas locales entonaron el himno.

Y por eso el clásico "Olé, olé, olé, Chino...Chino" no se hizo esperar por parte de todos los presentes y también tuvo su reconocimiento por parte de las autoridades que con un video que se exhibió en las pantallas gigantes mostrando sus peleas más resonantes, Uñac y Chica le hicieron entrega -en el centro del ring- de una plaqueta en reconocimiento a su trayectoria. "Estoy muy contento de poder estar aquí asistiendo a esta gran velada y en un escenario tan lindo como es el Cantoni. San Juan tiene algo muy importante que es un fuerte apoyo al boxeo", contó el santafecino y valoró también al boxeo femenino: "Que una provincia del Interior tenga dos campeonas mundiales no es poca cosa, sirve como motivación para que más personas se sigan sumando a este deporte que es tan lindo en una provincia que me recibió tan bien". Y sí, San Juan cobijó al santafecino durante tres días y tal como cerraba el video en homenaje a él "San Juan te abraza Chino".



Categórico



En la pelea de semifondo de la velada, el campeón argentino superligero, Jeremías Ponce, retuvo su corona por nocaut en el primer asalto ante Miguel Antin. La pelea en ningún momento fue pareja y Ponce liquidó todo muy rápido en una demostración que sus próximos rivales deben ser más exigentes.