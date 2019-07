Cumplieron. San Juan estuvo muy cerca de clasificar pero igual el balance fue ampliamente positivo.

Este fin de semana en la UVT se disputó el Campeonato promocional de básquet de mayores. En el mismo San Juan, Catamarca y Santiago del Estero se disputaban una plaza para el Nacional. San Juan rozó la clasificación a un certamen en el cuál no se participa desde 1987.



En el primer partido del triangular los santiagueños se quedaron con el triunfo por 82-70 ante Catamarca. San Juan también venció a Catamarca por 73-65, entonces entre. San Juan y Santiago del Estero hubo una final donde el ganador clasificaba y finalmente fueron los santiagueños ganando por 85-73.



El balance para el local fue positivo porque contó con un plantel muy joven: dos jugadores sub 17: Juan Rodríguez y Juan Guerrero, dos sub 19: Juan Hierrezuelo y Marcos Campos, tres sub 21: Fabricio Cabañas, Ramiro Atencio y Francisco Palacios. Además, Ivan Martín (24), Gonzalo Pacheco (24) Fernando Loyola (25), Marcos Uzair (29) y el capitán Hugo Castro (31). (Foto: gentileza Deportes al Plato).