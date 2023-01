Furor futbolero en San Juan, furor post-mundialista para entregar una vez más una enorme postal en el Bicentenario de Pocito. Sin el lleno total de la Eliminatoria camino a Qatar contra Brasil, pero con mucho mejor marco que en la semifinal de la Copa Argentina entre Patronato y Boca, el Coloso de Pocito volvió a vestirse de gala para recibir la primera jornada del Triangular Internacional de Verano. Como siempre, la apuesta más numerosa fue la de Boca que copó Popular Norte, Platea Este y todo el extremo Noroeste de Plateas Baja y Alta. Pero Independiente no se quedó atrás porque si bien no completó la Popular Sur, tuvo gran respaldo en el sector Noreste de Plateas. Y claro, pese a ser el primer partido post-Mundial, el primer partido formal de pretemporada para el fútbol de Argentina, el colorido fue excepcional. Boca y su tremendo telón, Independiente y todo su repertorio para alentar al Rey de Copas. Así, con el plus del clima que se asoció a la fiesta, San Juan abrió el verano futbolero del país con un muy buen espectáculo que seguirá el miércoles con la presencia del Everton de Viña del Mar ante el Rojo de Avellaneda y cerrará recién el viernes venidero con la despedida de Boca ante los Ruleteros de Chile antes del viaje para jugar contra Racing por la Supercopa. San Juan volvió a responder y el colorido del fútbol de primera copó el Bicentenario para ratificar que la elección es la correcta.

Respuesta. Los hinchas de Independiente no aflojaron nunca su aliento.