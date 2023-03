Cerca de las 18 horas de este domingo, en la Ciudad de Mendoza, terminó la edición 2023 de los campeonatos argentinos de ciclismo en ruta. Certamen que organizó la Asociación Ciclista Mendocina y fiscalizó por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR); y que reunió a 33 federaciones y/o asociaciones de todo el país.

La Selección Sanjuanina, compuesta por más de 30 ciclistas contabilizando quienes pertenecen al ciclismo convencional y adaptado, logró una buena performance.

La programación de competencia inició el viernes con las pruebas de contrarreloj individual (CRI) para todas las divisionales del convencional y adaptado. Ayer iniciaron las etapas en pelotón, pero sólo para no convencionales y damas sub 23 y elite. Este domingo, la contienda abrió con la etapa en línea para varones sub 23.

La última carrera fue la de varones elite, que comenzó minutos antes de las 14 horas. Estaban programados 199,5 KM para tal competencia. La resolución de la misma fue confusa y luego del caos en la llegada y la desorganización, el colegio de comisarios decidió coronar a dos campeones, Alejandro Durán y Sergio Fredes. En tanto que el sanjuanino Leonardo Cobarrubia (Mendoza) y su compañero en el SEP-San Juan, Juan Pablo Dotti (ACINPROBA) fue tercero.

El total de preseas que logró el selectivo sanjuanino, que viste maillot de color azul con vivos celestes, fue extraoficialmente de 16 medallas. Fueron 4 de oro, 8 de plata y otras 4 de bronce. El detalle es el siguiente.

Oro (4):

-Enzo Delgado -2- (CRI y Línea – categoría T adaptado)

-Joel Galván (Línea – categoría MC3 adaptado)

-Ricardo Cabaña (Línea – categoría H adaptado)

Plata (8):

-Brian Guajardo -2- (CRI y Línea – categoría T adaptado)

-Maximiliano Pérez -2- (CRI y Línea – categoría MB adaptado)

-Ricardo Cabaña (CRI – categoría H adaptado)

-Abril Capdevila (CRI – damas sub 23 convencional)

-Mateo Kalejman (CRI – varones sub 23 convencional)

-Ludmila Aguirre (Línea – damas sub 23 convencional)

Bronce (4):

-Alejandro Pereyra (CRI – categoría C adaptado)

-Magalí Balmaceda (CRI – damas sub 23 convencional).

-Alfredo Tejada (Línea – categoría MB adaptado)

-María Magdalena Sergo (Línea – categoría WC3 adaptado)