Boxeo. Una de las disciplinas que entregó logros en la jornada para San Juan fue el boxeo.

Hasta las últimas horas de la tarde se disputa la actividad de los juegos Evita Nacionales en Mar del Plata, donde en la jornada de hoy, ya se van perfilando los equipos que irán definiendo las medallas en los deportes de conjunto. Los resultados de los chicos sanjuaninos, fueron los siguientes:



En Atletismo, después de sortear las series clasificatorias y las semifinales, Fernanda Moreno obtuvo con un tiempo de 2.28.65 min., el tercer lugar en los 800 mts. en sub 14 femenino y subió al podio adjudicándose bronce. En salto en largo Sub 14 femenino, María Amparo Benitez Yarade, finalizó 12º en su grupo, no accediendo a la final. En lanzamiento de bala Candela Agustina Quiroga Cortez, finalizó 15ª en su grupo clasificatorio, idéntico puesto logrado en otro grupo para Melani Arnaez, mientras que Candela Quiroga finalizó 4º en su grupo de lanzamiento de martillo y clasifico a la final.



Entre las chicas Sub 17, en las series de los 100 mts., Celina Flores finalizó 7º, no pudiendo llegar a semifinales. En 295 mts. con vallas, Julieta Cataldo finalizó 6º en su serie. Llegaron a la final: Mirna Funes en 800 mts. finalizando 9º, Sofía Ochoa con un 8º lugar en salto en alto, y Catalina Ortiz con un 4º lugar, muy cerca del podio en la final de Martillo. Finalmente en salto triple, finalizaron en su grupo 5º Victoria Agüero y 8º Valentina Páez.

Este viernes será el principio del fin para la edición 2019 de los juegos marplatenses.

Entre los varones Sub 14 en 80 mts, Elías Alaniz e Ignacio Yacante no pudieron acceder a semifinales. Muy cerca de medalla estuvo Enrique Fernández quedando 4º en la final de los 800 mts, mientras que Joaquín Ocampo fue 7º en la final de salto en alto. No tuvieron suerte mariano Lucero y Axel Páez en las series de salto en largo ni Mateo González y Lisandro Guajardo en Martillo. En sub 17, Marcos Sotelo llegó a semifinales en 100 mts., mientras que Jorge Aballay clasificó a la semifinal de 295 mts con vallas. Llegó a la final de 800 mts. Elías Montiveros finalizando 10º. Kevin Aguirrez y Tomás Martínez no superaron la instancia de grupo en salto triple.



En el Boxeo: En 50 kg la sanjuanina Gabriel Gisella Páez, derrotó por puntos a Sheila Quiroga de Santiago Del Estero y se aseguró la medalla de bronce. Mañana buscará pasar a la final enfrentando a Martina Batista de CABA.



En Lucha Masculina, Pablo Floridia finalizó su grupo ganando 2 luchas, ambas por puesta de espalda y perdiendo una sola, sumando 10 ptos. de clasificación y quedando segundo en su zona.



En rama femenina, Mailen Saraspe finalizó su clasificación ganando 3 luchas.



En Voley sentado, San Juan logró ganar en forma clara los dos partidos:



San Juan 2 - Córdoba 0 - (17-11 y 17-9)



Semifinal - San Juan 2 - Santa Fe 0 (17-8 y 17-12).