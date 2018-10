Los deportistas sanjuaninos no dejan de cosechar medallas en los Juegos Binacionales que se desarrollan en O'Higgins, Chile. En la penúltima jornada de competencias, San Juan sumó cuatro medallas: tres provinientes de la natación y una del ciclismo.

Mañana terminan los juegos y San Juan está en la final del Vóley masculino. Además, puede aportar más medallas con el ciclismo y la natación.

Este es el detalle de los resultados por disciplina:



CICLISMO MASCULINO

Se disputó la CRI y el santaluceño Santiago Sánchez aportó una nueva medalla para San Juan. En esta oportunidad, el sanjuanino paró los relojes en 21m22s181, a 16 segundos del ganador, Felipe Pizarro de Maule.



Mauricio Domínguez que finalizó en la quinta colocación con un tiempo de 22m26s746.



Mañana será el turno de la gran fondo y San Juan buscará completar el cartón de medallas, ya que ganó al menos una en todos los días de competencia. Los 100 kms del Gran Fondo se correrán en la Ruta Pichidegua desde las 10 hs.

NATACIÓN

La natación vivió una tarde plagada de medallas. Rosa Mulet, Enzo Greco y Román De La Rosa consiguieron estirar el repertorio de preseas para San Juan en el tercer día de competencia., agregando al medallero dos medallas de plata y una de bronce.



Enzo Greco fue el primero en subir al podio. El menor de la dinastía consiguió colgarse la presea plateada en los 400mts libres, mientras que Geronimo Maldonado fue quinto en la misma prueba. Luego fue el turno de Rosa Mulet que sumó una excelente medalla de bronce en los 100 mts pecho, mejorando dos puestos con respeto a la clasificación. En la misma prueba, pero de varones, Roman De La Rosa se colgó la plateada tras empatar con Diego Martinez de Maule. Por otra parte, Gero Maldonado fue octavo, misma posición de Greco en los 50mts mariposa.



Finalmente, la posta mixta 4 x 100 mts libre la integraron Gerónimo Maldonado, Enzo Greco, Rosa Mulet y Solange Castro, finalizando en el 6º lugar.



Para mañana en la última jornada esperan las finales de 400 mts combinados, 100 mts mariposa, 50 mts espalda y Posta 4 x 100 libre en Femenino y Masculino, desde las 13:30 hs

VÓLEY

Los varones ya están en la final y jugarán mañana por el Oro Binacional. En la semifinal de hoy fueron contundentes en los dos primeros sets, derrotando a los cordobeses por 25/12 y 25/18. La reacción cordobesa llegó en el tercer set, pero San Juan lo pudo cerrar por 26 a 24 y festejar un contundente 3 a 0 que lo posiciona en la final.



El rival de mañana será Mendoza, casi una revancha para los chicos de San Juan que cayeron por 3 a 1 en la fase clasificatoria. La final se disputará a las 16 hs en el estadio del Colegio Coya.



Por el lado de las chicas, encontraron la victoria buscada en estos Binacionales. Luego de tres derrotas en primera fase, tuvieron una buena actuación frente a Maule, lograron regularidad en el funcionamiento y materializaron en el resultado la diferencia de juego frente a sus rivales. Fue 3 a 0, con parciales 25-14, 25-14 y 25-17, marcando una clara deferencia y con mucha rotación en el equipo, dando descanso a varias titulares que mañana irán por el quinto lugar frente a Metropolitana, que derrotó a San Luis por 3 a 1. El encuentro se disputará mañana a las 14 hs en el estadio Patricio Mekis.

HANDBALL

El equipo sanjuanino de Handball femenino, tuvo en la mañana de sábado una de las mejores actuaciones de los Juegos Binacionales. Comenzó 2 - 0 abajo en los primeros minutos, pero rápidamente ajustó las marcas y aumentó la efectividad en la definición. Con el marcador favorable por 10 - 3 se fueron al descanso y en la segunda etapa no varió el desarrollo del juego, al punto que la entrenadora, Azul Ares, rotó todo el equipo para darles minutos en cancha y pensar en el partido que definirá el quinto puesto en el último día de competencia. El partido se disputará a las 11 hs en el Polideportivo Lourdes, por el 5ª y 6ª puesto con San Luis, que derrotó a O´Higgins por 22 a 19.



Los varones también lograron salir victoriosos e irán mañana por el 5º puesto. Derrotaron a Maule ajustadamente por 17 a 16 y se ganaron el derecho de buscar el quinto lugar mañana a las 11 hs en el Polideportivo Machali enfrentando a Valparaiso, que derrotó a San Luis por 36 a 34.

FÚTBOL FEMENINO

San Juan empató 2 a 2 con San Luis con goles de Rosa Montiveros a los 13´del ST y de Guadalupe Gómez a los 35´ ST de penal. En la definición con disparos desde el punto del penal, las puntanas se impusieron por 4 a 1. De esta manera, mañana disputarán el 7º y 8º puesto desde las 9 hs en el Estadio Lourdes, enfrentando a Mendoza, que cayó con Córdoba por 4 a 1.

BÁSQUET

Las dos ramas de competencia del básquetbol no tuvieron buenos resultados en la jornada de hoy, y deberán finalizar su participación peleando por el 7º puesto. Las chicas de San Juan cayeron con Maule por 114 a 35, por lo que mañana jugarán por el 7º y 8º puesto desde las 10 hs en Maristas San Fernando, enfrentando a San Luis, que cayó con O´Higgins. por 55 a 34.



Los varones tuvieron una definición muy ajustada con Maule y cayeron por un doble. El marcador fue 50 a 48 y el marcador final lo condena a pelear por los dos últimos lugares del clasificador. Mañana desde las 12 hs deberá enfrentar a O´Higgins, que cayó con Valparaiso por 65 a 61.

ATLETISMO

El atletismo vivió una nueva jornada, donde San Juan tuvo su chance en los 5000 metros planos varones pero nuestro representante se lesionó a 600 metros de concluir la prueba, cuando lideraba la prueba con comodidad. Por suerte no fue una lesión grave y se diagnosticó una sobrecarga muscular que provocó una distensión en el isquiotibial en una de sus piernas, lo que le provocó un intenso dolor y la necesidad de detener su marcha para ser atendido. El atleta en cuestión es Lucas Gaspar Casimiro.



Además, participamos en lanzamiento de disco, salto triple y las demás competencias de pista. Para mañana queda la posta 4 x 200 metros para ya cerrar una nueva edición.

TENIS

Las chicas cayeron 2 a 1 con Mendoza. Josefina Vagliengo ganó su single por 6/1 y 6/0, mientras que Delfina Alessi cayó en su punto de single por 6/2 y 6/3. En el punto decisivo de dobles, Vagliengo/ Alessi cayeron con las mendocinas por 6/3 y 7/5. Con este resultado, mañana deberán jugar con el perdedor del cruce entre Valparaiso y Maule por el 7º y 8º puesto, desde las 9:30 hs en single y 15:30 hs en dobles

En el sueño de llegar al quinto lugar, el conjunto masculino de tenis no logró superar a Valparaíso y cayó 2 a 1. En el primer encuentro Jerónimo Mazzei cayó derrotado 6-4 y 6-2 no logrando estar en su nivel según dijo terminado el encuentro. En el segundo single, Sebastián Segado jugó un gran partido frente a uno de los mejores singlistas chilenos y se lo llevó por 7-5, 2-6 y 6-4. En la tarde los que no pudieron fueron Mazzei /Madcur en el dobles, cayendo de forma contundente por 6-1 y 6-0. Mañana frente a O’Higgins buscarán el séptimo lugar, desde las 9:30 hs en singles y 15:30 hs en dobles.

MEDALLERO SANJUANINO – 14 MEDALLAS

ORO (2)

1) CICLISMO – Persecución Olímpica - Santiago Sánchez, Rodrigo Díaz, Agustín Delgado y Leonardo Bravo – 17/10/2018

2) ATLETISMO – Mayco Coria – Lanzamiento de Jabalina - 18/10/2018

PLATA (6)

1) NATACIÓN – Rosa Mulet 100 mts espalda - 18/10/2018

2) NATACIÓN – Rosa Mulet – 200 mts combinados - 19/10/2018

3) NATACIÓN – Rosa Mulet – 50 mts pecho - 19/10/2018

4) CICLISMO – Santiago Sanchez – CRI – 20/10/2018

5) NATACIÓN – Román De La Rosa - – 100 mts pecho - 20/10/2018

6) NATACIÓN – Enzo Greco – 400 mts libre - 20/10/2018

BRONCE (6)

1) CICLISMO – Scratch – Rodrigo Díaz – 17/10/2018

2) NATACIÓN - Gerónimo Maldonado – 1500 mts libre - 18/10/2018

3) CICLISMO – Agustín Delgado – Carrera por puntos - 18/10/2018

4) NATACIÓN – Enzo Greco – 100 mts libre - 19/10/2018

5) NATACIÓN – Román De La Rosa - – 50 mts pecho - 19/10/2018

6) NATACIÓN – Rosa Mulet – 100 mts pecho - 20/10/2018