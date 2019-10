Este lunes comenzaron los Juegos Evita Nacionales en Mar del Plata y los sanjuaninos iniciaron la competencia cosechando cuatro medallas.

Una medalla de plata y tres de bronce fue el saldo de hoy a cargo del atletismo Adaptado y del Ciclismo. A continuación los resultados completos de primer día de competencia:

Ajedrez

Se disputaron partidas eliminatorias en Sub 14 mixto en tres rondas.

Entre las chicas, Rocío María Domínguez Coria y Angelina Noguera Martin, mientras que los varones fueron Lucas Barboza, Jeremías Tassi, David Rodríguez David y Leandro Elizondo. En Sub 16 mixto, participaron Leonela Fabio y Rocío Marchetti entre las chicas y los varones fueron Nicolás Arguello, Gabriel y Juan Pereyra.

Atletismo

Sub 17 Masculino

• 110 mts con vallas : Ignacio Pennizzoto - 1° serie. 14"42 (Clasificó a Semifinal)

• 110 mts con vallas : Lautaro Aballay - 4to serie. 16"30 (Clasificó a la Semifinal)

• Salto en Largo: Gonzalo Sotelo - 7mo serie con 6,10mts (Clasificó a la Final)

• 800 mts Elias Montivero 2do serie 2'06"97 (Clasificó a la final)

Sub 14 Masculino

• 800 mts - Enrique Fernández 1ro serie 2'18"72 (Clasificó a la Final)

Sub 17 Femenino

• 100 mts con vallas: Celina Flores 18"13 3ra sería. (Clasificó a la Semi Final)

• Salto en Largo: Victoria Agüero. 4,60mts 11° (Clasificó a la final)

• 800 mts: Aylen Funes. 2'27"72 3ro serie (Clasificó a la Final)

Sub 14 Femenino

• 80 mts con vallas: Victoria García. 13"60 2da serie (Clasificó a la Final)

• 800 mts: Fernanda Moreno 2'32"95 4ta (Clasificó a la Final)

Atletismo adaptado

El atletismo adaptado dio las primeras medallas para la delegación sanjuanina. Una de Plata y una de Bronce. La medalla plateada fue para Sunko Darío Eykén Cuello (PLATA ) en lanzamiento de bala Síndrome de Dawn y Enzo González (BRONCE) en lanzamiento de bala hipoacúsicos.





Bádminton

Sub 14 Masculino individual – San Juan 2 - Sgo del Estero 0 (15-9/7-15/16-14)

Sub 14 Femenino individual - San Juan 2 - Sgo del Estero 1 (9-15/15-13/15-12)

Sub14 Masculino dobles – San Juan 2 - Tierra del Fuego 1 (9-15/15-13/13-15)

San Juan 2 – Formosa 1 (8-15/15-13/15-11)

Sub14 Femenino Dobles – San Juan 2 -La Pampa 0 (15-8/18-16)

Básquetbol

3x3 Sub 16 masculino – San Juan 6 - Salta 7 /// San Juan 15 - Río Negro 6

3x3 Sub 14 Masculino – San Juan 8 - Corrientes 13 /// San Juan 12 – Misiones 10

3x3 Sub 16 Femenino – San Juan 0 - Chubut 5

3x3 Sub 14 femenino - San Juan 13 - Catamarca 1 /// San Juan 5 – Misiones 8

5x5 Sub 17 Masculino – San Juan 84 - Buenos Aires 71

5x5 Sub 15 Masculino – San Juan 48 – Corrientes 77

Boxeo

Categoría 48kg femenino

Valentina Fernández (San Juan) derrotó por puntos a Sol Guzman (Cba)

Categoría 48kg masculino

Esteban Ríos (San Juan) perdió por puntos con Leonardo Fernández (Jujuy)

Categoría 63kg masculino

Carlos Vera (San Juan) cayó con Joel Salva (Salta) por RSC

Canotaje

Sub 14 femenino y Masculino en modalidad Slalom, hoy practicaron largada desde rampa Maelle Joliat, Carolina Pickenhayn, Pablo Aguilar, Jeremías Aguilar, Ramiro Torraga y Francisco Farías con la primera clasificatorias sobre la tarde. Los tiempos y posiciones, fueron las siguientes:

Oliat Maelle- 1' 49" - (51)

Aguilar Pablo Nicolás - 1'42" (38)

Farías Francisco - 1'27" (14)

Aguilar Jeremías - 1' 53" (48)

Torraga Ramiro - 1'25" (14)

Pickenhayn Carolina 1' 31" (13)

Cestoball

En el primer partido de los Juegos, las chicas de Sub 14 femenino cayeron frente a Chaco:

San Juan 20 – Chaco 34

Ciclismo

La modalidad de hoy fueron los 500 mts con partida detenida, donde se consiguieron dos medallas en la rama femenina. Zoe Castillo, Daira Manzano y Zamara Medrano participaron en Sub 14 y Ludmila Aguirre, Aiyen Magalí Balmaceda y Abril Capdevila en sub 16. Entre los varones, Matias Balmaceda, Rodrigo Diaz y Matías Rodriguez Sub 14 y Alejo Alvarez, Nicolas Arnau y Luis Barros en Sub 16.

Las medallas obtenidas fueron de Zamara Medrano (BRONCE) en Sub 14 con un tiempo de 39.74 seg y Abril Capdevila (BRONCE) en Sub 16 con un tiempo de 42.97 seg.

Fútbol 11

Sub 16 masculino – San Juan 4 - La Pampa 0

Sub 14 Masculino – San Juan 3 - Chaco 2 //// San Juan 5 – Jujuy 1

Fútbol 7

Sub 16 Femenino – San Juan 0 - Buenos Aires 1

Handball

Sub 16 Masculino – San Juan 33 – Jujuy 32

Sub 16 Femenino – San Juan 20 – Formosa 18

Sub 14 masculino – San Juan 29 - La Pampa 27

Sub 14 femenino – San Juan 20 - Entre Ríos 22

Hockey césped

Sub 14 masculino – San Juan 1 – Mendoza 4

Sub 16 masculino – San Juan 1 (1) – Corrientes 1 (2)

Sub 14 Femenino – San Juan 0 - La Pampa 1 /// San Juan 3 – Chubut 1

Natación

Sub 14 - Resultados 1°Jornada

Mujeres: 50 metros libre (85 nadadoras)

Puesto 06º- BODE GUADALUPE tiempo 31,45 seg

Puesto 33º- MORENO SOL tiempo 33,56

Puesto 34º- ESTERMAN DENIS tiempo 33,61

Puesto 45º- BERNSRT NICOLE tiempo 34,49

Hombres: 50 metros libre (93 nadadores)

Puesto 25º- FONZALIDA SANTIAGO tiempo 30,87

Puesto 49º- POBLETE SANTIAGO tiempo 31,01

Puesto 55º- RODRIGUEZ GONZALO tiempo 32,93

Puesto 56º- TRIGO JOEL tiempo 32,95

Puesto 69º- LARA JUAN CRUZ tiempo 34,25

Puesto 82º- PEREZ RAMIRO tiempo 36,01

Mujeres: 200 metros combinado (38 nadadoras)

Puesto 31º- ESTERMAN DENIS tiempo 3:13,54

Hombres: 50 metros pecho (45 nadadores)

Puesto 15º- LARA JUAN CRUZ tiempo 40,29

Puesto 26º- PEREZ RAMIRO tiempo 43,09

Mujeres: 50 metros pecho (53 nadadoras)

Puesto 17º- FLORES TATIANA tiempo 43,18

Puesto 41º- ARIAS ZOE tiempo 48,20

Pelota paleta

San Juan 0 - Misiones 2

San Juan 0 - Buenos Aires 2

Rugby

Sub 16 masculino - San Juan 0 - Sgo del Estero 33

Taekwondo

Taekwondo Fem/Mas sub14. Día 1:

42kg Sarmiento Abril perdió 1 a 12 contra CABA / perdió 2 a 13 contra Río Negro.

44kg Baigorria Facundo perdió 9 a 12 contra Catamarca / perdió 1 a 6 contra Buenos Aires.

46kg Carbajal Adonai perdió 3 a 6 contra Salta / ganó 4 a 0 contra La Pampa.

48kg Rojas Jesús perdió 5 a 13 contra Corrientes / perdió 3 a 5 contra Santa Cruz.

53kg Torres Ignacio perdió 3 a 6 contra CBA / 7 a 2 contra Chubut.

50kg Angel Celeste ganó 4 a 1 contra Jujuy / 7 a 1 contra Salta.

58kg Chávez Andrés ganó por knock out contra Santa Fe /

55kg Gallardo Soledad perdió 2 a 4 contra Santa Cruz /

60kg Linares Ingrid perdió 0 a 3 contra Buenos Aires /

Tiro

En categoría sub15 clasificación masculino

Fausto Soler con 274 puntos de 300 lugar de clasificación 26º

Santiago Palacio con 246 de 300 lugar de clasificación 39º

En Sub 15 clasificación femenino

Lara Del Valle Méndez con 280 puntos de 300 lugar de clasificación 16º

María José Molina con 275 puntos de 300 lugar de clasificación 19º

La clasificación está compuesta por un total de 46 tiradores masculinos y 46 femeninos. El miércoles se realizará el segundo día de clasificación.

Vóleibol

Sub 17 masculino – San Juan 2 - San Luis 0 (25-21 y 25-21)

Sub 15 Masculino – San Juan 2 - Sgo del Estero 0 (25-17 y 25-12)

Voleibol de Playa

Los chicos sanjuaninos Thiago Orozco y Mateo Gómez de Sub 14 masculino derrotaron en gran partido a Santa Fe

San Juan 2 - Santa Fe 1 (21-10, 23-25 y 20-18)

Windsurf

Navegación a vela en categorías Optimist y Windsurf, no compitieron por la condición climática que imperaba. Se reprogramó todo para mañana a partir de las 9. Cuatro regatas por disciplina.

Fuente: Prensa Secretaría de Deportes