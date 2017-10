El primero. Un error en el fondo de Temperley sirvió para que Gudiño anote el primer gol de San Lorenzo. El Ciclón no brilló y hasta por momentos fue superado en el juego por su rival pero fue oportuno y se quedó con los tres puntos.

Buenos Aires, DyN



San Lorenzo se aprovechó ayer de dos groseros errores defensivos de Temperley, lo venció 2 a 0 de visitante y quedó como escolta del líder Boca. Gudiño puso en ventaja al equipo azulgrana a los 12" del primer tiempo, luego de una pésima salida de Marcos Figueroa, mientras que Ezequiel Cerutti le puso cifras definitivas al resultado a los 31" del complemento, tras una deficiente cobertura defensiva de Marcos Pinto.



San Lorenzo sufrió en defensa, sobre todo en los envíos aéreos, y si pudo ampliar la racha positiva de Biaggio como entrenador fue por las oportunas tapadas de Navarro, su figura junto a Belluschi, y la falta de puntería de un Temperley que sigue en zona de descenso.



A San Lorenzo le costó y mucho generar peligro en el arco local. Belluschi fue el más claro de su equipo, pero únicamente Gudiño supo interpretarlo. Precisamente el ex Rafaela capitalizó un grosero error en la salida de Marcos Figueroa y definió con calidad ante la salida de Josué Ayala a los 12". De ahí y hasta el final sólo hubo aproximaciones.

Figura. Fernando Belluschi, figura en San Lorenzo junto al arquero Navarro, deja en el camino a un rival en uno de los ataques de su equipo. El Ciclón se afirma al mando del Pampa Biaggio.





En el complemento, San Lorenzo siguió lejos de mostrar su mejor versión, y a medida que decreció la gravitación de Belluschi, se acentuó la importancia de Navarro, quien en el primer tiempo se había lucido con una salvada ante Montagna. El arquero visitante evitó el empate a los 24" ante un Costa, quien venía de desperdiciar otra situación, y a los 25" volvió a salvar ante Villasanti.



No fue sino a través de un nuevo grave error defensivo de Temperley que San Lorenzo pudo liquidar el partido. A los 31", Pinto quiso dejar salir la pelota por el fondo del campo, pero Blandi se la robó y la metió al medio para el ingreso de Cerutti, quien no desaprovechó la oportunidad y venció a Ayala.



"No jugamos bien"



Ezequiel Cerutti reconoció que la actuación del equipo no fue convincente. "No fue nuestro mejor partido. No jugamos bien. En el primer tiempo tuvimos ocasiones para meterla pero en el segundo tiempo perdimos la pelota. Por eso mi gol sirvió porque se nos estaban viniendo", dijo.