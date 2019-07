Desahogo. Nicolás Blandi le dio el triunfo al Ciclón tras un polémico final.

San Lorenzo derrotó ayer sobre la hora a Godoy Cruz de Mendoza 3 a 2, con un polémico penal cobrado por Andrés Merlos, en uno de los cuatro partidos que dan continuidad a la primera fecha de la Superliga.



Nahuel Barrios (4m.Pt) abrió el marcador para San Lorenzo, Godoy Cruz lo dio vuelta con goles de Tomás Baladoni (7m.St) y Richard Prieto (12m.St), y San Lorenzo lo revirtió con tantos de Gino Peruzzi (27m.St) y Nicolás Blandi de penal (45m.St). El encuentro se jugó en el estadio Pedro Bidegain, fue arbitrado por Andrés Merlos, quien terminó siendo el protagonista al sancionar un tiro penal en una jugada en la que no se apreció falta de Cardona a Ferrari. Ambos equipos preservaron a algunos titulares, debido a que la semana próxima jugarán sus partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Cerro Porteño de Paraguay y Palmeiras de Brasil, respectivamente.



Juan Antonio Pizzi, entrenador de San Lorenzo, consideró que el plantel "se fortalece" cuando consigue un triunfo como ante el Tomba. "El grupo se fortalece cuando se consigue un triunfo como el de hoy (por ayer). Ganamos merecidamente. La producción está en línea con lo que queremos. Hacía mucho que el equipo no ganaba (ocho partidos) en Liga. Nos sirve mucho de cara a lo que se viene", explicó el también ex entrenador de los seleccionados de Chile y Arabia Saudita.